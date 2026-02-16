moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Schwyz Next Webinar «Digitale Mitarbeitende in KMUs – Wie KI-Agenten unsere Produktivität unterstützen»
Philipp Rutz, Co-Gründer, Journai GmbH (Bild: Journai, Moneycab)
Von moneycab

Webinar – Viele KMUs verlieren täglich wertvolle Zeit durch repetitive Aufgaben wie Datentransfers, Reporting oder Angebots­erstellung. Dieses Webinar zeigt, wie sogenannte digitale Mitarbeitende (KI-Agenten) diese Routinen zuverlässig übernehmen und so Raum für Kundinnen, Innovation und Wachstum schaffen.

Anhand praxisnaher Beispiele erfahren Sie, wie hybride Teams aus Mensch und KI funktionieren, welche Voraussetzungen dafür nötig sind und wie KMUs KI messbar und ohne unnötige Komplexität einsetzen können. Der Fokus liegt dabei nicht auf Theorie, sondern auf konkreten Anwendungsfällen, klaren Effekten und umsetzbaren ersten Schritten.

Zielpublikum

Führungskräfte und Mitarbeitende von KMUs, Selbständige, Entscheider mit Prozess- und Personalverantwortliche

Inhalte

  • Welche Aufgaben eignen sich besonders für digitale Mitarbeitende (KI-Agenten)?
  • Wie reduzieren Mensch-KI-Teams Routinearbeit und steigern die Produktivität?
  • Welche organisatorischen und technischen Voraussetzungen sind notwendig?
  • Wie können KI-Agenten schrittweise eingeführt und betrieben werden?
  • Messbare Effekte? Zeitersparnis, Kostensenkung und höhere Servicequalität

Referent

Philipp Rutz, Co-Gründer, Journai GmbH

Kosten

Die Teilnahme ist kostenlos.

Weiter Informationen und Anmeldung …

