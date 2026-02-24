Swiss Edition von WE ARE ZRCL trägt nun Cradle to Cradle-Zertifikat

Schwyz – Ein grosser Teil der Swiss Edition von WE ARE ZRCL ist jetzt offiziell Cradle to Cradle-zertifiziert. Damit belegt die nachhaltige Modefirma, dass alle Stufen einer vollständig kreislauffähigen textilen Wertschöpfung in der Schweiz vorhanden sind und dass diese Kleidung marktfähig ist.

Die Modemarke WE ARE ZRCL hat auf ihrem Weg zur echten Kreislaufwirtschaft laut einer Mitteilung einen wichtigen Meilenstein erreicht. Demnach ist ein grosser Teil ihrer Swiss Edition jetzt offiziell Cradle to Cradle-zertifiziert. „Damit gehört WE ARE ZRCL zu den wenigen Schweizer Marken, die Swiss Made mit einer der weltweit konsequentesten Kreislaufzertifizierungen verbinden“, heisst es dort.

Mit dem Pilotprojekt der Swiss Edition hat die Marke für zeitlose und hochwertige Kleidung gezeigt, dass alle Stufen einer nachhaltigen und kreislauffähigen Textilproduktion auch in der Schweiz vorhanden sind und privatwirtschaftlich vollzogen werden können. „Denn wenn ich in der Schweiz produzieren und verkaufen will, dann möchte ich das nicht mithilfe von Stiftungen und Zuschüssen machen“, hatte CEO und Gründer Kilian Wiget bei der Vorstellung seiner Swiss Edition-T-Shirts mit Cradle to Cradle-Zertifikat im September 2025 gesagt.

Dafür hat sich WE ARE ZRCL Partner gesucht und einen Antrag für ein Projekt der Neuen Regionalpolitik bewilligt bekommen. In diesem Rahmen unterstützten der Bund und die Kantone Aargau, Thurgau, Schwyz und Zug dieses Vorhaben, das die Branche inspirieren soll.

Als Projektpartner bringt der Schweizer Baumwollpionier Remei die Bio-Baumwolle aus Indien und Tansania als Garn in die Schweiz und stellt seine Nachverfolgungstechnologie bereit. Die Isa Sallmann AG produziert den hochwertigen Stoff in Amriswil TG, die Färbung übernimmt die Johann Müller AG in Strengelbach AG, die als eine der ersten Färbereien überhaupt nach den Kriterien von Cradle to Cradle arbeitet. Die Konfektion erfolgt in der Schuler Manufaktur in Rothenthurm SZ.

„Für uns ist Cradle to Cradle kein Marketing-Label, sondern ein Ausdruck unserer Haltung“, wird CEO Wiget anlässlich des neuen Meilensteins zitiert. „Wir wollen zeigen, dass echte Kreislaufmode in der Schweiz möglich ist – mit hoher regionaler Wertschöpfung, transparenter Produktion und kompromissloser Qualität.“ (Schwyz Next/CE/mc/ps)