SEF.Growth: Wie Schweizer Technologieunternehmen den Markt erobern

Zürich – Die Schweiz gilt als Innovationsstandort mit hoher Dichte an vielversprechenden Scale-ups. Drei von ihnen – Relai, Typewise und Delvitech – haben kürzlich das SEF.Growth High Potential Label erhalten. Dieses Label wird nur an Unternehmen mit aussergewöhnlichem Wachstumspotenzial verliehen.

Ein Blick auf ihre Erfolgsgeschichten zeigt, wie sie den Markt umkrempeln.

Relai: Bitcoin-Investments neu gedacht

Relai macht den Kauf von Bitcoin so einfach wie den einer Tasse Kaffee. Ohne umständliche Registrierungsprozesse oder Zwischenhändler ermöglicht die App direkte Bitcoin-Investments. Gegründet wurde Relai 2020 von Julian Liniger und Adem Bilican mit dem Ziel, den Zugang zu Bitcoin für jeden einfach und sicher zu gestalten. Seitdem hat das FinTech über 100.000 Nutzer gewonnen und ein Handelsvolumen von mehr als 600 Millionen US-Dollar erreicht.

Der Fokus auf Selbstverwahrung der Bitcoins und regulatorische Klarheit in der Schweiz gibt Relai einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Mit seiner Auto-Invest-Funktion für wiederkehrende Käufe spricht das Unternehmen gezielt Millennials, KMUs und vermögende Privatpersonen an. CEO Julian Liniger betont, dass Relai sich als führende Plattform für Bitcoin-Investments in Europa etablieren will. Die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die steigende Nachfrage nach Bitcoin machen Relai zu einem der spannendsten FinTech-Scale-ups Europas.

Typewise: KI revolutioniert den Kundenservice

Typewise startete als intelligente Smartphone-Tastatur – heute ist es eine KI-gestützte Plattform für Unternehmen. Kunden wie Unilever, Signify und DPD nutzen die Lösung, um Reaktionszeiten im Service um bis zu 50 % zu senken. Die Technologie integriert sich nahtlos in bestehende Systeme und sorgt für effiziente, skalierbare Kundeninteraktionen.

Gegründet wurde Typewise von David Eberle und Janis Berneker. CEO David Eberle erklärt, dass das Unternehmen auf strategische Expansion setzt und nachhaltiges Wachstum verfolgt.

Mit einer Customer Retention von bis anhin 100 % und einer Conversion von 80 % bei Pilotprojekten fokussiert sich Typewise auf langfristige Verträge und eine starke Marktposition in Europa. Die nächsten Schritte? Expansion in die DACH-Region, die Weiterentwicklung der KI-Agenten für noch autonomere Kundeninteraktionen und der gezielte Markteintritt in den USA. KI-gesteuerte Kundenkommunikation wird immer relevanter – Typewise ist bestens positioniert, um diesen Markt zu dominieren.

Delvitech: Fehler in der Produktion verhindern, bevor sie entstehen

In der Elektronikfertigung entscheiden Präzision und Geschwindigkeit über den Erfolg. Delvitech hebt die optische Inspektion mit KI auf ein neues Level: Statt fehlerhafte Bauteile nur zu erkennen, optimiert die selbstlernende Plattform Produktionsprozesse, um Fehler von vornherein zu vermeiden.

Gegründet wurde Delvitech 2018, und unter der Führung von CEO Roberto Gatti hat sich das Unternehmen von einem ambitionierten Start-up zu einem führenden Player in der AOI-Branche entwickelt. Mit Standorten in der Schweiz, Deutschland, Indien und den USA hat Delvitech sich als Technologieführer etabliert. Die Systeme sind flexibel, reduzieren Fehlalarme drastisch und verbessern durch kontinuierliches Lernen die Qualitätssicherung.

Das Unternehmen expandiert gezielt in den asiatischen Halbleitermarkt und setzt auf strategische Partnerschaften, um seine führende Position weiter auszubauen. CEO Roberto Gatti sieht Delvitech auf einem klaren Wachstumskurs: «Die Skalierung eines Deep-Tech-Unternehmens erfordert mehr als Innovation – sie erfordert eine strategische Umsetzung und das richtige Ökosystem. Das SEF.Growth Programm half uns dabei, unseren Ansatz zu verfeinern und unsere Wirkung zu beschleunigen.»

SEF.Growth als Sprungbrett für skalierbare Innovationen

Das SEF.Growth High Potential Label bestätigt das Marktpotenzial dieser Unternehmen und öffnet Türen zu Investoren und strategischen Partnern. Die Schweizer Scale-up-Landschaft zeigt eindrucksvoll, dass gezielte Innovation, strategisches Wachstum und regulatorische Klarheit die Zutaten für nachhaltigen Erfolg sind.

Relai, Typewise und Delvitech stehen exemplarisch für eine neue Generation von Technologieunternehmen, die Märkte transformieren – und die Schweizer Wirtschaft als Innovationsstandort weiter vorantreiben. Mehr Informationen zum SEF.Growth Programm: https://www.sef-growth.ch/en (SEF.Grwoth/mc/hfu)