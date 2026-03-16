SEF.WomenAward 2026: Drei Unternehmerinnen für herausragende Leistungen ausgezeichnet

Zürich – Im Rahmen des Gala-Abends im The Circle in Zürich ist der sechste SEF.WomenAward verliehen worden. Mit diesem Wirtschaftspreis werden aussergewöhnliche unternehmerische Leistungen von Frauen gewürdigt. Die Auszeichnung wird in den Kategorien «Jungunternehmerin des Jahres» sowie «Unternehmerin/CEO des Jahres» vergeben. Darüber hinaus wird mit einem Ehrenpreis das Lebenswerk einer herausragenden Persönlichkeit aus der Schweizer Wirtschaft geehrt.

In diesem Jahr gingen die Auszeichnungen an Deana Mohr (Co-Founder & CEO, MUVON Therapeutics, als «Jungunternehmerin des Jahres» sowie an Natalie Spross (CEO, Spross Gruppe), als «Unternehmerin/CEO des Jahres». Mit dem Ehrenpreis wurde Karin Lenzlinger (Präsidentin, Zürcher Handelskammer) für ihr unternehmerisches Lebenswerk ausgezeichnet. Mit dem SEF.WomenAward würdigt das Swiss Economic Forum (SEF) herausragende unternehmerische Leistungen von Frauen und stärkt ihre Sichtbarkeit in der Schweizer Wirtschaft. Gleichzeitig verfolgt die Initiative drei zentrale Ziele: die Präsenz von Wirtschaftsfrauen in der Öffentlichkeit zu erhöhen, inspirierende Vorbilder für kommende Generationen zu schaffen und eine zukunftsgerichtete Plattform für Frauen in der Wirtschaft zu festigen.

Deana Mohr – Jungunternehmerin des Jahres 2026

Deana Mohr ist seit 2020 CEO von MUVON Therapeutics, einem Schweizer klinischen Biotechnologieunternehmen und Spin-off der Universität Zürich, das eine neuartige TissueEngineering-Plattform zur Regeneration von Muskelgewebe entwickelt. Sie verantwortet die Gesamtstrategie, koordiniert Fundraising, Geschäftspartnerschaften und Finanzoperationen und gestaltet die Strategie für geistiges Eigentum sowie die Unternehmenskultur.

Natalie Spross – Unternehmerin/CEO des Jahres 2026

Seit 2013 ist Natalie Spross CEO und VR-Delegierte der Spross Gruppe und führt das über 130-jährige Familienunternehmen in fünfter Generation. Die studierte Betriebswirtin verbindet Tradition und Moderne, stärkt die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden mit Instrumenten wie einer firmeneigenen Pensionskasse und einer patronalen Fürsorgestiftung und treibt gleichzeitig die Erneuerung von Strukturen in der Baubranche voran.

Karin Lenzlinger – Ehrenpreisträgerin des Jahres 2026

Karin Lenzlinger ist Unternehmerin, Verwaltungsrätin und Präsidentin der Zürcher Handelskammer. Sie führte das Familienunternehmen Lenzlinger Söhne während vieler Jahre als CEO und Delegierte des Verwaltungsrats. Heute bringt sie ihre langjährige Erfahrung in verschiedene Verwaltungs- und Stiftungsräte ein. Seit vielen Jahren setzt sie sich zudem für nachhaltiges Unternehmertum, einen starken Wirtschaftsstandort Schweiz und mehr Frauen in Führungspositionen ein. (pd/mc/pg)