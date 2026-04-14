Sensirion bestätigt Mittelfristziele und stellt Wachstumsfelder in Fokus

Stäfa – Der Sensorenhersteller Sensirion bestätigt anlässlich seines Investorentags seine mittelfristigen Wachstumsziele. Zudem bekräftigt das Unternehmen den strategischen Fokus auf den schnell wachsenden Smart-Gas-Sensing-Markt.

Konkret richtet sich Sensirion auf drei wachstumsstarke Anwendungsfelder aus, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Das sind: die Detektion von Leckagen kritischer Gase, medizinische Sensorlösungen sowie industrielle Gasanalytik. Insgesamt adressiere das Unternehmen mit seinen Lösungen in den nächsten Jahren mehr als zehn strategische Wachstumsbereiche.

Die mittelfristigen Ziele werden bestätigt. Demnach erwartet Sensirion unter Annahme gleichbleibender Fremdwährungskurse über die nächsten vier bis sechs Jahre ein mittleres jährliches Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren Zehner-Prozentbereich und eine gemittelte EBITDA-Marge im mittleren bis hohen Zehner-Prozentbereich.

Der gemittelte Return on Invested Capital (ROIC) lag seit dem Börsengang bei rund 17 Prozent, wie das Unternehmen in der Mitteilung zum Investorentag erstmals bekanntgab. (awp/mc/ps)