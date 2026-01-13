SGS schliesst Übernahme von Applied Technical Services ab

Genf – Der Warenprüfkonzern SGS hat die im vergangenen Juli angekündigte Übernahme des nordamerikanische Prüfunternehmens Applied Technical Services (ATS) abgeschlossen. Damit stossen rund 2100 Mitarbeitende und 85 Prüfeinrichtungen zu SGS.

Alle behördlichen Zusagen seien eingegangen, teilte SGS am Dienstag mit. Die Akquisition trage 80 Prozent zum Ziel bei, bis 2027 den Umsatz in Nordamerika zu verdoppeln. Mit ATS werde das Umsatzniveau dort auf über 1,5 Milliarden US-Dollar ansteigen, hiess es bereits im Juli.

Die Transaktion wurde damals auf 1,325 Milliarden US-Dollar bewertet. ATS blickt auf eine über 60-jährige Unternehmensgeschichte zurück und bietet Prüflösungen und -dienstleistungen für Fabriken, die Luft- und Raumfahrt, die Rüstungsindustrie oder auch die Stromproduktion und -verteilung an. Den Sitz hat das Unternehmen in Marietta nahe Atlanta. (awp/mc/ps)

Applied Technical Services