SGS übernimmt australische Firma Information Quality

Baar – Der Warenprüf- und Zertifizierungskonzern SGS tätigt in Australien eine Übernahme. Der Kauf der Firma Information Quality soll bis Anfang 2026 abgeschlossen werden, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Das australische Dienstleistungsunternehmen beschäftigt laut den Angaben 111 Mitarbeiter. Es ist spezialisiert auf Digital Engineering, Asset Data & Information Management Systemen und Reliability Engineering und ermögliche sichere Geschäftsentscheidungen durch den Zugang zu zuverlässigen, relevanten und abrufbaren Informationen.

Die Akquisition ergänze das Geschäft im Bereich Digital Trust. Bis 2027 strebt SGS im Vergleich zu 2023 einen zusätzlichen Umsatz von mindestens 200 Millionen Franken in diesem Segment an. (awp/mc/pg)

