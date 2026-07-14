moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

SoftwareOne ernennt Raphael Erb ab August zum alleinigen CEO
Schweiz

SoftwareOne ernennt Raphael Erb ab August zum alleinigen CEO

SoftwareOne ernennt Raphael Erb ab August zum alleinigen CEO
SoftwareOne-CEO Raphael Erb. (Foto: SoftwareOne)
Von moneycab

Stans – SoftwareOne ernennt Raphael Erb per 1. August 2026 zum alleinigen CEO. Co-CEO Melissa Mulholland verlässt den IT-Dienstleister, nachdem die Integration von Crayon weitgehend abgeschlossen ist, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Erb führte zuletzt als Co-CEO das operative Geschäft, das Servicegeschäft und den Marktplatz. Der Verwaltungsrat begründet den Wechsel mit der nächsten Entwicklungsphase des Softwareunternehmens, die statt eines Doppelspitze-Modells von einer Einzelleitung unterstützt werden soll.

Strategie und Finanzziele bis 2030 bleiben derweil unverändert.

Die Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 werden am 26. August kommuniziert. (awp/mc/ps)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
SoftwareOne-Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel – Razzia in 3 Ländern
Die Tatverdächtigen sollen im Jahr 2024 grosse Aktienpakete auf Grundlage vertraulicher Informationen verkauft haben, bevor SoftwareOne zwei vorbörsliche Pressemitteilungen veröffentlichte.
3.Dezember 2025 — 15:45 Uhr
SoftwareOne-Kaderleute unter Verdacht auf Insiderhandel – Razzia in 3 Ländern

Wegen des Verdachts auf Insiderhandel mit den Papieren von SoftwareOne haben die Justizbehörden am Dienstag Razzien in der Schweiz, Deutschland und Grossbritannien durchgeführt. Konkret laufen die Ermittlungen gegen fünf ehemalige oder aktuelle Führungspersonen.