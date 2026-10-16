SRG-Wahlbarometer: Die Pole gewinnen, die politische Mitte verliert

Bern – Die SVP ist weiterhin auf Rekordkurs: Ihr Wähleranteil liegt gemäss einer Umfrage bei fast 30 Prozent. Im Vergleich zum Herbst 2023 kann die Partei als einzige klar zulegen. Das zeigt das am Freitag veröffentlichte SRG-Wahlbarometer ein Jahr vor den nationalen Wahlen.

Mit einem Wähleranteil von 29,9 Prozent (+2 Prozentpunkte gegenüber 2023) würde die SVP ihr eigenes Spitzenresultat von 2015 übertreffen. Damals lag ihr Wähleranteil bei 29,4 Prozent. Zulegen gegenüber den letzten Wahlen würden derzeit auch die SP (19,3 Prozent Wähleranteil; +1 Prozentpunkt) sowie die Grünen (10,3 Prozent Wähleranteil; +0,5 Prozentpunkte).

Grösste Verliererin wäre derzeit die politische Mitte. Aktuell verlöre die Mitte-Partei 1,5 Prozentpunkte und läge bei 12,6 Prozent Wähleranteil. Auch die FDP würde einen Prozentpunkt an Wähleranteil verlieren und käme auf 13,3 Prozent.

Leicht im Minus läge derzeit die GLP. Sie verlöre 0,5 Prozentpunkte an Wähleranteil und käme bei 7,1 Prozent zu liegen.

Erstellt hat den Studienbericht das Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag der SRG. An der Onlineumfrage zwischen dem 10. und dem 23. September nahmen rund 25’000 Stimmberechtigte aus allen Schweizer Landesteilen teil. (awp/mc/pg)