Sonio wächst weiter und übernimmt PCProfi Informatique SA

Baar – Die Sonio AG setzt ihren Wachstumskurs konsequent fort und übernimmt die PCProfi Informatique SA. Mit dieser Akquisition stärkt Sonio ihre Präsenz in der Westschweiz, baut ihre Managed Services Kompetenzen gezielt aus und festigt ihre Position als schweizweiter ICT Full Service Provider.

Durch den Zusammenschluss profitieren Kunden von einem noch umfassenderen Dienstleistungsangebot aus einer Hand – von Digital Workplace und Microsoft 365 über Datacenter- und Cloud-Lösungen bis hin zu Backup-, Disaster-Recovery- und Managed Services. Gleichzeitig erweitert Sonio ihr Expertenwissen und stärkt ihre Kundennähe in der Romandie.

Unternehmen mit Standorten in mehreren Sprachregionen erhalten damit einen starken Partner für ihre gesamte ICT-Infrastruktur – schweizweit, mehrsprachig und mit lokalem Know-how vor Ort.

Ralph Meyer, CEO der Sonio AG: «Die Übernahme der PCProfi Informatique SA ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Wachstumsstrategie. Wir stärken unsere Präsenz in der Romandie, erweitern unsere Kompetenzen und schaffen zusätzlichen Mehrwert für unsere Kunden. Gemeinsam sind wir noch besser aufgestellt, Unternehmen in der ganzen Schweiz ganzheitlich zu begleiten.»

Martin Vogel, Geschäftsführer und Inhaber der PCProfi Informatique SA: «Mit Sonio haben wir den idealen Partner gefunden, um die Erfolgsgeschichte von PCProfi weiterzuführen. Gerade in unserem 30. Jubiläumsjahr ist dieser Schritt ein starkes Zeichen für Kontinuität und Zukunft. Unsere Kunden profitieren von zusätzlichen Kompetenzen, einem erweiterten Portfolio und der Stärke eines schweizweit aufgestellten ICT-Dienstleisters. Gleichzeitig eröffnet der Zusammenschluss neue Wachstumschancen für unser Unternehmen und unsere Mitarbeitenden. Besonders wichtig ist uns, dass Arbeitsplätze und vertraute Ansprechpartner erhalten bleiben und unsere Kunden weiterhin auf die gewohnte Nähe und Servicequalität zählen können.»

Für Kunden und Mitarbeitende der PCProfi Informatique SA bleibt die Kontinuität gewährleistet. Laufende Projekte werden wie gewohnt weitergeführt; die Integration erfolgt schrittweise mit Fokus auf Qualität, Stabilität und Kundennähe. (Sonio/mc/hfu)