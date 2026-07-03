CKW Digital Solutions werden Teil von T&N
Luzern – T&N übernimmt den Bereich Digital Solutions von CKW Gebäudetechnik. Mit T&N hat CKW einen erfahrenen und finanziell starken Partner gefunden, der die Weiterentwicklung von innovativen ICT-Lösungen mit klarer Strategie und langfristiger Perspektive sicherstellt. Für Kunden und Lieferanten ändert sich nichts – alle Verträge, Konditionen und Ansprechpersonen bleiben unverändert bestehen.
CKW konzentriert sich künftig verstärkt auf ihre Kernaufgaben in Energieversorgung und Gebäudetechnik. Der Bereich Digital Solutions – mit Fokus auf Managed Services, cloudbasierte Lösungen, integrierte Kommunikations- und Kollaborationslösungen, Connectivity und IT-Security – wird von T&N übernommen, einem Schweizer ICT-Dienstleister und Teil der DACH-weit tätigen WTG Gruppe. Die Transaktion ist das Resultat eines sorgfältigen strategischen Prozesses und wurde im Interesse der Kunden, Mitarbeitenden und beider Unternehmen entschieden. T&N und CKW treten damit in eine langfristige Partnerschaft ein, in die beide ihre jeweiligen Stärken und Kompetenzen einbringen.
«Wir freuen uns sehr, mit T&N eine starke, verlässliche Partnerin gefunden zu haben. Dieser Schritt sichert die Zukunft unseres ICT-Geschäfts und schafft neue Perspektiven – für Kunden, Mitarbeitende und Partner», sagt Michael Sieber, CFO von CKW.
Strategisch sinnvoll – für beide Seiten
Das Portfolio des CKW ICT-Bereichs passt optimal zur Ausrichtung von T&N: Managed Services, cloudbasierte Lösungen, integrierte Kommunikations- und Kollaborationslösungen und Connectivity sind Kernbereiche, in die T&N konsequent investiert. Ergänzt durch den gemeinsamen Fokus auf KI-gestützte Lösungen und IT-Security entsteht eine starke gemeinsame Basis. Die Kompetenzen, die der CKW ICT-Bereich in den vergangenen Jahren aufgebaut hat, werden zudem gezielt in die Weiterentwicklung der gesamten WTG Gruppe einfliessen.
Kontinuität für Kunden und Partner
Für alle Kunden und Lieferanten gilt: Bestehende Verträge behalten vollumfänglich ihre Gültigkeit. Die bisherigen Ansprechpersonen stehen weiterhin zur Verfügung. Die operative Übergabe erfolgt nahtlos und ohne Unterbruch der gewohnten Leistungen.
T&N stärkt die Zentralschweiz – mit dem Rückgrat der WTG Gruppe
Mit dieser Übernahme baut T&N den Standort Emmen gezielt aus — als klares Bekenntnis zum Schweizer Markt und zur Zentralschweiz als langfristigem Wachstumsraum. Als Teil der WTG Gruppe verfügt T&N über ein Team von mehr als 500 Experten an über 20 Standorten im DACH-Raum. Das ermöglicht regionale Nähe mit der Tiefe einer international aufgestellten Gruppe – damit Kunden nicht nur heute gut betreut sind, sondern auch bei den Technologiethemen von morgen die bestmögliche Unterstützung erhalten.
«Wir sind überzeugt, dass wir dem, was CKW mit ihrem ICT-Bereich aufgebaut hat, die richtige Heimat bieten können. Wir übernehmen nicht einfach eine Geschäftseinheit – wir gewinnen Menschen, die mit Leidenschaft für ihre Kunden arbeiten. Diese Verbindung ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für die Kunden gleichermassen der richtige Schritt», freut sich Dirk Walla, Verwaltungsratspräsident T&N und CEO WTG. (T&N/mc/hfu)
|Über CKW
Die CKW-Gruppe ist Teil der Axpo Group und eine führende Schweizer Anbieterin integrierter Energie- und Gebäudetechniklösungen. Seit 130 Jahren versorgt das Unternehmen seine mittlerweile über 200’000 Endkunden aus den Kantonen Luzern und Schwyz mit klimafreundlichem Strom und Fernwärme. Hinzu kommen schweizweit innovative Produkte und Dienstleistungen aus den Bereichen Netz, Elektro, Photovoltaik, Wärmetechnik, E-Mobilität, Gebäudeautomation, ICT-Lösungen und Security. Damit unterstützt CKW ihre Kundinnen und Kunden bei der Reduktion des CO2-Ausstosses.
Die CKW-Gruppe beschäftigt schweizweit über 2’200 Mitarbeitende, davon rund 350 Lernende in 15 Berufen. Sie ist der grösste privatwirtschaftliche Lehrbetrieb der Zentralschweiz.
Im Geschäftsjahr 2024/25 erwirtschaftete CKW einen Umsatz von CHF 1’201 Mio. CKW ist Teil der Axpo Group und setzt zusammen mit ihrem Mutterhaus eine ambitionierte Strategie beim Ausbau der erneuerbaren Energien in der Schweiz um. Weitere Informationen unter www.ckw.ch
Über T&N
T&N steht für innovative und massgeschneiderte ICT-Lösungen im Business-Umfeld. Seit 1996 gestalten wir mit 180 Mitarbeitern an elf Standorten in der Schweiz und Österreich die digitale Zukunft. Wir sind Teil der WTG, einem führenden europäischen Anbieter integrierter Enterprise-Lösungen für IT, Kommunikation und Sicherheit. Insgesamt beschäftigt die WTG Gruppe mehr als 500 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter www.tn-ict.com