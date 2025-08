Stadler sichert sich Auftrag für 13 zusätzliche Doppelstockzüge in Schweden

Bussnang – Stadler Rail hat einen Auftrag aus Schweden erhalten. Der Ostschweizer Zugbauer soll der schwedischen AB Transitio 13 zusätzliche KISS-Doppelstocktriebzüge bauen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

AB Transitio will damit den Regionalverkehr in Schweden ausbauen. Die an die nordischen Wetterbedingungen angepassten Fahrzeuge werden ab März 2028 ausgeliefert. Sie verstärken die bestehende Fahrzeugflotte in der Region Stockholm Mälaren.

Mit dem Auftrag habe die schwedische Leasinggesellschaft für Schienenfahrzeuge eine Option aus dem Vertrag von 2016 eingelöst, heisst es. Die neuen Fahrzeuge sollen von der Bahngesellschaft Mälardalstrafik AB im Regionalverkehr der Region Stockholm Mälaren eingesetzt werden und ergänzen die bestehende Flotte von mittlerweile 53 Stadler Zügen.

Die Züge erreichen den Angaben zufolge eine Höchstgeschwindigkeit von 200km/h und sind speziell an nordische Witterungsbedingungen angepasst. (awp/mc/pg)