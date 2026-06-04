findependent knackt die halbe Milliarde Kundenvermögen

Aarau – Der digitale Vermögensverwalter findependent setzt seinen rasanten Wachstumskurs fort: Das verwaltete Vermögen übersteigt erstmals die Grenze von einer halben Milliarde Schweizer Franken. Dieser historische Meilenstein gelingt nur wenige Wochen, nachdem die seit 2021 etablierte Anlage-App erfolgreich den Wandel zum Wertpapierhaus vollzogen hat.

Als erster reiner ETF-Vermögensverwalter der Schweiz erhielt findependent vor Kurzem die FINMA-Bewilligung als kontoführendes Wertpapierhaus. Seither hat das Team im Hintergrund unter Hochdruck gearbeitet. Mittlerweile ist der neue Setup etabliert und über 98% der bestehenden Kundinnen haben sich für den Umzug ins Wertpapierhaus entschieden. Sie profitieren nun von einem noch schnelleren Anlageerlebnis direkt in der App und schon bald von einer eigenen Säule 3a.

Halbe Milliarde geknackt und Wachstum beschleunigt sich weiter

Das Vertrauen in findependent nimmt kontinuierlich zu. Immer mehr Kundinnen und Kunden legen immer höhere Summen an. Dies zeigt sich in den Zahlen: „Q2 wird das 22. Quartal in Folge mit Neugeldzuflüssen, April und Mai waren gar Rekordmonate“, erläutert Matthias Bryner, Gründer und CEO von findependent. Mit dem Erreichen der Marke von 500 Millionen Franken Kundenvermögen untermauert findependent seine Position als einer der am schnellsten wachsenden digitalen Vermögensverwalter des Landes. „Die halbe Milliarde anvertrautes Kundenvermögen zu knacken, ist ein toller Erfolg für uns“, freut sich Bryner. „Mindestens genauso freut mich aber, wie reibungslos unsere Kundinnen und Kunden ins Wertpapierhaus gewechselt sind und dass findependent auch als depotführendes Institut vertraut wird.»

Eigene 3a Vorsorgestiftung wird gegründet

Der nächste grosse Schritt steht bereits kurz bevor: Das Angebot wird nun mit einer Säule 3a erweitert. “Wir wollen auch in der Vorsorge das gewohnt einfache und intuitive Anlageerlebnis bieten und haben uns daher für eine eigene Vorsorgestiftung entschieden”, erklärt Bryner. Wie geplant wird findependent damit in der zweiten Jahreshälfte an den Start gehen. (findependent/mc/hfu)