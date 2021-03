Starmind setzt neue strategische Prioritäten und ergänzt Führungsteam

Über Starmind

Im heutigen komplexen Umfeld sind wir einer endlosen Suche nach den richtigen Informationen ausgesetzt. Entschlossen, diese Herausforderung wissenschaftlich zu erfassen, gründeten zwei Studenten der Universität Zürich und der ETH Zürich Starmind in der Schweiz. Sie entwickelten einen einzigartigen selbstlernenden KI-Algorithmus, um Wissen aufzudecken und die organisatorische Effizienz zu verbessern, indem sie komplizierte und unvollständige Unternehmensprozesse durchbrechen. Starmind bringt Mitarbeitende mit den Menschen in ihrer Organisation zusammen, die Antworten auf ihre Fragen haben, und das ungehindert geografischer, hierarchischer oder kultureller Grenzen. Starmind bietet eine zuverlässige und leicht verständliche Technologie, mit welcher Mitarbeitende Zugang zum vollen Wissenspotential der Organisation erhalten und so an Zeit, Produktivität, Mitarbeiterzufriedenheit und Wohlbefinden gewinnen. Die Vorteile dieses mitarbeiterzentrierten Ansatzes werden besonders deutlich im Hinblick auf den Trend in Richtung ortsungebundener Arbeitsplätze. Starmind ist vollständig GDPR-konform, ISO27001-zertifiziert und besitzt das ePrivacyDatenschutzsiegel.



Mit Kunden in über 100 Ländern, darunter PepsiCo, Bank of America, Accenture, Cognizant, Novartis, Roche, Telefónica, Swisscom, SwissRe, Dräger, Munich Re und Fresenius hat Starmind Unternehmen weltweit zu Produktivitätsersparnissen von rund 1,4 Milliarden Dollar verholfen. Während der letzten fünf Jahre gewann Starmind mehrere Auszeichnungen für seine herausragende Technologie und ihre Wirkung in den Unternehmen. Dazu gehören der Deloitte Technology’s Fast 50 Challenge Award, Gartner’s Cool Vendor Award, Microsoft’s Scale Up Award, KMWorld’s 2020 Top 100 Companies sowie den the 2020 HR Innovation Award. Das Unternehmen ist mit Büros in Zürich, Frankfurt und New York vertreten und wird unterstützt durch Digital+ Partners, einem führenden Equity Investor in B2B Technologie. www.starmind.com