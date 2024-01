StarragTornos verbucht 2023 mehr Umsatz und erwartet höheren EBIT

Rorschacherberg – Die neu fusionierte, auf Werkzeugmaschinen spezialisierte Gruppe StarragTornos hat 2023 den Umsatz deutlich gesteigert. Und auch der EBIT soll über dem Vorjahreswert von Starrag ausfallen.

Der Umsatz der im Dezember fusionierten Gruppe kam bei 409 Millionen Franken zu liegen, wie StarragTornos am Freitag mitteilte. Dieser Wert basiere auf dem provisorischen Jahresumsatz von Starrag kombiniert mit den Dezember-Zahlen von Tornos. Starrag alleine erzielte einen Umsatz von 392 Millionen, was einem Plus von 23,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Der Auftragseingang der Gruppe inklusive ein Monat Tornos belief sich auf 392 Millionen Franken, was einem Rückgang um 0,9 Prozent entspricht. Ohne Tornos wären die Auftragseingänge bei Starrag hingegen um 4,8 Prozent auf 377 Millionen zurückgegangen. Insgesamt belief sich der Auftragsbestand der neuen Gruppe zum Jahresende auf 341 Millionen Franken.

Mehr Aufträge aus Europa

Die Auftragseingänge hätten bei Starrag vor allem in den drei grössten Absatzmärkten, der Luft- und Raumfahrt, der Luxusgüterindustrie und dem Bereich Trucks & Buses, zugelegt. Bei Tornos habe sich der wichtigste Bereich Medizin- und Dentaltechnik am besten entwickelt.

Regional betrachtet hat der Mitteilung zufolge der Anteil der Aufträge aus Europa gruppenweit deutlich zugelegt. Zudem sei der Umsatzanteil aus dem Service- und Ersatzteilgeschäft gewachsen.

Bei der Profitabilität rechnet die Gruppe auf gemeinsamer Basis mit einem EBIT deutlich über dem Vorjahreswert von Starrag (18,6 Mio Fr.).

Der Geschäftsbericht 2023 mit dem vollständigen Jahresabschluss wird am 15. März 2024 veröffentlicht. (awp/mc/pg)

