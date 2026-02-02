Stimmung bei Industrieunternehmen zum Jahresstart stabilisiert

Zürich – Die Stimmung bei den Schweizer Industrieunternehmen hat sich im Januar zwar leicht verbessert. Allerdings bleibt die Industriekonjunktur anhaltend gedämpft. Dagegen präsentiert sich der Dienstleistungssektor erneut positiv.

Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie hat sich im Januar im Vergleich zum Vormonat um 2,4 Zähler auf 48,8 Punkte erholt, wie die Grossbank UBS und der Einkauf-Fachverband Procure.ch am Montag mitteilten. Er liegt damit über der von Ökonomen erwarteten 47,0 bis 48,0 Punkte.

Trotz dieser leichten Erholung verharrt der Index damit weiter unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Der Januar markierte den 37. Monat in Folge. Bei Werten unter 50 Punkten gehen die befragten Unternehmen von einer schrumpfenden wirtschaftlichen Aktivität aus. Liegt der Index oberhalb, dann ist von Wachstum auszugehen. Die UBS schreibt denn auch von einer anhaltend gedämpften Industriekonjunktur.

Der PMI für den Dienstleistungssektor erholte sich unterdessen weiter. Er kletterte zum Jahresstart um 2,4 Stellen auf 53,8 Punkte und verharrte damit über der Wachstumsschwelle. Damit liegt der Indikator zum ersten Mal seit Mai 2025 den zweiten

Monat in Folge über der 50-Punkte-Marke. In der Umfrage der Nachrichtenagentur AWP hatten Ökonomen einen Wert zwischen 50,0 und 52,5 Punkten erwartet. (awp/mc/ps)