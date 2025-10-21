Swiss verzeichnet in der Herbstferienzeit mehr Passagiere

moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

(Foto: Swiss)
Von moneycab

Zürich – Die Fluggesellschaft Swiss zieht eine positive Herbstbilanz. Die Airline hat in der Herbstferienzeit mehr Passagiere befördert als im Vorjahr.

So flogen vom 26. September bis 19. Oktober über 1,3 Millionen Passagiere mit Swiss. Ein Plus von 2,5 Prozent oder rund 32’000 Fluggästen, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst. Gleichzeitig hätten aber schwierige Wetterbedingungen in ganz Europa sowie Streiks und Einschränkungen bei der Flugsicherung zu Verspätungen geführt.

Zwei Drittel pünktlich
In Sachen Pünktlichkeit bei den Abflügen hat sich die Swiss den Angaben nach zwar um 3 Prozentpunkte verbessert. Während der Herbstferienzeit war aber immer noch gut einer von drei Flügen zu spät.

Insgesamt führte die Swiss in der Herbstferienzeit im Schnitt täglich rund 430 Flüge durch. Über den gesamten Herbstferienzeitraum waren es damit total 10’349 Flüge. Dabei konnten laut Swiss knapp 99 Prozent der Flüge «auch wirklich wie im Flugplan vorgesehen» durchgeführt werden.

Am Sonntag, 5. Oktober, beförderte die Swiss am passagierintensivsten Tag der Herbstferien 63’435 Passagiere. Das seien in etwa gleich viele Fluggäste gewesen wie am bisherigen Jahresrekordtag am 28. Juli. (awp/mc/ps)

