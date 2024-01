Tecan macht 2023 weniger Umsatz

Männedorf – Der Laborausrüster Tecan hat 2023 weniger Umsatz erzielt. Unter Ausklammerung von Sondereffekten konnte das Unternehmen organisch aber zulegen.

In den zurückliegenden 12 Monaten des Geschäftsjahres 2023 setzte Tecan 1’074,4 Millionen Franken um. Dies entspricht einem Rückgang von 6,1 Prozent im Vergleich zu der Vorjahresperiode, teilte das Unternehmen am Montag in der Nacht unter Berufung auf ungeprüfte vorläufige Umsatzzahlen mit.

Dabei litt das Unternehmen stark unter negativen Währungseffekten. In Lokalwährungen wäre das Minus mit 1,3 Prozent deutlich geringer ausgefallen.

Organische Umsatzwachstum im Plus

Daneben weisst Tecan auch noch das organische Umsatzwachstum aus. Dieses stieg in Lokalwährungen um 6,3 Prozent. Ausgeklammert wurden hierbei jedoch die Auswirkungen des geringeren Covid-bezogenen Umsatzes (Nettoeffekt ca. -58,5 Mio Fr.) wie auch die geringere Weitergabe von Materialkosten im Vergleich zum Vorjahr (Nettoeffekt von -19,7 Mio. Fr.), heisst es erklärend. In seiner Guidance hatte das Unternehmen ein organisches Plus im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.

Dabei lagen die Zugewinne beim organischen Umsatz in Lokalwährungen im Geschäftssegment Partnering Business mit 7,4 Prozent etwas höher als im Life Sciences-Geschäft, welches um 4,9 Prozent zulegen konnte.

Die vollständigen geprüften Finanzresultate will Tecan wie geplant am 12. März veröffentlichen, zusammen mit dem Geschäftsbericht. (awp/mc/ps)