The Circle Conference – Erste nationale Live-Konferenz nach Corona am 1. Juli 2021 in Zürich

Zürich – Neue Location, neues Konzept, neue Messe! Die Organisatoren haben für «The Circle Conference» vom 1. Juli im brandneuen «The Circle Convention Center» am Flughafen Zürich die nötigen Bewilligungen für die erste nationale Grossveranstaltung mit Publikum vor Ort erhalten. Im Fokus der ersten grossen Fachmesse nach dem Corona-Ausbruch stehen die Zukunft des MICE-Geschäfts mit Experten und Branchenkennern sowie zahlreiche weitere aktuelle Themen wie Innovation, Digitalisierung, Flugverkehr und noch viel mehr.

Das Publikum wünscht sich Live-Events mit persönlichen Kontakten vor Ort zurück und ist übersättigt von virtuellen Webinaren und Konferenzen. Die erste grosse Messe nach Ausbruch der Covid-Pandemie vor eineinhalb Jahren mit Publikum findet im neu eröffneten «The Circle Convention Center» am Flughafen Zürich statt und macht sich unter dem Titel «The Circle Conference» gleich selbst zum Thema. Neben namhaften Referentinnen und Referenten zu mannigfachen aktuellen Themen diskutieren erfahrene Repräsentanten aus den Bereichen Meetings, Incentives, Conventions & Events (MICE) über die künftige Ausrichtung des Kongress- und Eventbusiness, das durch die Krise völlig aufgemischt wurde. Dazu gehören Eventprofi Schoscho Rufener, Jazzfestival-Organisator und St. Moritzer Gemeindepräsident Christian Jott Jenny und Claudio Kaul, Vice President Group Operations & Team Lead Event Management Swiss Re.

Aussergewöhnliches Programm, Networking und Ausstellung

Darüber hinaus bietet «The Circle Conference» am 1. Juli ein aussergewöhnlich breit besetztes Programm mit ausgewählten Rednerinnen und Rednern, innovativen Workshops, Fachgesprächen und Bühnentalks. In einem innovativen, interaktiven Messekonzept treten Destinationen, Tagungshotels, Incentive-Anbieter, Eventlocations & Meetingplaces in direkten Kontakt mit den Besucherinnen und Besuchern. «Das Networking ist ein bedeutender Bestandteil unserer Fachmesse», sagt Organisator Oliver Stoldt von der MICE Service Group Schweiz: «Der direkte Austausch mit Branchenvertretern hat im Corona-Jahr gefehlt. Das merken wir deutlich an den bereits abgesetzten Tickets und Anmeldungen der Aussteller. Das Interesse ist riesig am Restart der Branche, den Zukunftsaussichten und zeigt uns eindrücklich, wie gross das Bedürfnis ist.»

Spannende Referate

Das Programm der «Circle Conference» ist gespickt mit spannenden Persönlichkeiten und Themen. Unter anderen erwartet das Publikum den Solar-Forscher Bertrand Piccard, Ex-Mr. Corona Daniel Koch und den Ehrenpräsidenten des FC Basels, Bernhard Heusler. Zu den Bereichen Digitalisierung, Innovation, Social Selling und Change Management sprechen die internationalen Experten Sita Mazumder, German Ramirez und Reto Wampfler. Zu akuten Themen wie New Work, neue Arbeitswelten, Kommunikation, Führung und Mobilität erfährt das Auditorium neueste Erkenntnisse der Expertin Leonie Müller, des Ex-FIFA-Schiedsrichters Urs Meier, der Pilotinnengruppe #clearedtoland, dem Berufspiloten Philip Keil und dem Cirque du Soleil «König der Taschendiebe» Superstar Christian Lindemann. Moderiert wird die «Circle Conference» von der Business-Journalistin und China-Expertin Martina Fuchs und dem SRF-Moderator Florian Inhauser.

Die Messe lebt von echtem Austausch

Die Organisatoren Janin Heukamp und Oliver Stoldt von der MICE Service Group begannen mitten in der Corona-Pandemie mit der Planung des Events und glaubten an den Neustart der Branche. Dies in Zusammenarbeit mit den Hosting Partnern Flughafen Zürich AG, The Circle Convention Center, Hyatt Regency Zurich Airport The Circle und Hyatt Place Zurich Airport The Circle. Für Janin Heukamp war von Anfang an klar: «Die Messe lebt von einem echten Austausch und echten Begegnungen. Entweder kann die Messe physisch stattfinden oder sie wird abgesagt.» Aufgrund der aktuellen Lage und der gewissenhaften Vorbereitung erteilten die Behörden denn auch die Bewilligung für die die Messe unter Einhaltung eines strengen Schutzkonzeptes und mit begrenzter Besucherzahl. Erwartet werden 800 bis 1’000 Besucherinnen und Besucher. Der Eintritt ist kostenlos.

The Circle Conference

1. Juli 2021 – 10.00 bis 18.00 Uhr

The Circle Conference