The Circle Conference: Neue Schweizer Messe für die Kongress- und Eventbranche

Zürich – Der von Schweiz Tourismus erhobene «Meetings-Report Schweiz» macht es einmal mehr deutlich: Der Kongresstourismus (Meetings, Incentives, Conventions, Events, MICE) spielt im Schweizer Tourismus eine entscheidende Rolle. Laut diesem kürzlich veröffentlichten Report, auf der Grundlage einer Schweizer Meetings-Statistik-Datenbank, besetzt das Segment Kongresstourismus rund 18 Prozent (6,3 Mio.) der gesamten Hotellogiernächte. Daraus folgt laut Schätzungen von Schweiz Tourismus ein Umsatz von 1,8 Milliarden Franken.

Die Branchenkenner Janin Heukamp und Oliver Stoldt sind sich dieser Bedeutung schon länger bewusst und richten deshalb mit der MICE Service Group Schweiz die Konferenz in Zusammenarbeit mit den Hosting Partnern Flughafen Zürich AG, The Circle Convention Center, Hyatt Regency Zurich Airport The Circle und Hyatt Place Zurich Airport The Circle aus.

Unschlagbare Lage für MICE-Bedürfnisse

Stefan Feldmann, Head of The Circle bei der Flughafen Zürich AG, ist begeistert, dass der Anlass hier ausgerichtet wird: «Wir können so aufzeigen, dass der Flughafen Zürich nicht nur das Tor der Schweiz zur Welt ist, sondern auch der besterschlossenste Ort der Schweiz mit grossem Dienstleistungsangebot und den perfekten Räumlichkeiten für sämtliche MICE-Bedürfnisse.» Benno Geruschkat, General Manager Hyatt Hotels & The Circle Convention Center, ergänzt: «An unschlagbarer Lage können wir alles anbieten.»

Informationen und Networking an einem Tag in gebündelter Form

Der Anlass ist eine Tagesveranstaltung, die in Deutsch und Englisch durchgeführt wird. Die Konferenz soll dazu dienen, neueste Technologien und hybride Anlassmodelle für nationale und internationale Konferenzen vorzustellen. Wissenstransfer und Infotainment finden auf der grossen Bühne und in den verschiedenen Veranstaltungsräumen statt. Das in diesem Zusammenhang als Veranstaltungsort genutzte Convention Center sowie die beiden Hyatt Hotels stehen dabei zusätzlich im Fokus. Die Organisation der Konferenz führen Oliver Stoldt und Janin Heukamp durch. Beide kommen aus der Hotellerie, sind Veranstalter von eigenen Kongressen wie dem Alpensymposium und haben schon mehrfach erfolgreiche MICE-Veranstaltungen konzipiert, aufgebaut und umgesetzt. Natürlich wird die Konferenz unter den nötigen Schutzmassnahmen durchgeführt.

Datum und Ort:

1. Juli 2021, The Circle Convention Center, Zürich Flughafen

