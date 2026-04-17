Trotz Passagierrekord schliesst BLS Geschäftsjahr 2025 im Minus

Bern – Im letzten Jahr sind so viele Passagiere in den Zügen und Bussen der BLS befördert worden wie noch nie. Mit rund 73,4 Millionen Passagieren übertraf das Unternehmen ihren Rekord von 2024 um drei Prozent.

Gegenüber dem Vorjahr habe die Schifffahrt mit fast acht Prozent mehr Passagieren am meisten zulegen können, teilte die BLS am Freitag mit. Auch in Sachen Pünktlichkeit habe sich die BLS erneut verbessern können.

Besonders viele Passagiere waren gemäss der Mitteilung auf den Linien Luzern-Langenthal, Bern-Murten/Payerne und Thun-Konolfingen unterwegs. Dabei hätte die BLS im letzten Jahr 11,5 Millionen Franken weniger von Bund und Kantonen erhalten.

Güterverkehr belastet

Zahlreiche Bauarbeiten und die geopolitische Lage hätten 2025 dagegen für eine sinkende Nachfrage und Mehrkosten beim Güterverkehr gesorgt, weshalb die BLS das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gesamtverlust von 10,3 Millionen Franken abschloss. (awp/mc/pg)