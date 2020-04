Volker Dostmann wird Finanzchef von SFS

Heerbrugg – Der Verwaltungsrat der SFS Group hat Volker Dostmann zum Nachfolger von Rolf Frei als CFO gewählt. Volker Dostmann wird per 1. November 2020 das Group Executive Board verstärken und die Funktion des CFO anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2021 übernehmen.

Dostmann sei aufgrund seiner über 20-jährigen Tätigkeit im industriellen Umfeld und seiner Erfahrung in verschiedenen CFO-Funktionen bestens für die Position qualifiziert, schreibt SFS in einer Mitteilung. Mit dem frühzeitigen Eintritt des 49-jährigen Schweizers werde die Voraussetzung für eine reibungslose Übergabe der CFO-Position an der GV 2021 geschaffen.

Seit seinem Eintritt 1981 prägte Rolf Frei als langjähriger CFO und Leiter der Services die Entwicklung von SFS massgeblich. Nach der Übergabe der CFO-Funktion wird er das Unternehmen bis zu seiner ordentlichen Pensionierung bei ausgewählten strategischen Projekten unterstützen. (mc/pg)

