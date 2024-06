Wirtschaftsforum Südostschweiz: Innovativ und intelligent in die Zukunft

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist ein Pflichttermin für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft. An der 26. Ausgabe am 27. August 2024 sprechen unter anderem Multi-Verwaltungsrätin Doris Leuthard, KI-Experte Martin Haas, Integra-Biosciences-CEO Urs Hartmann, Hirnforscher Lutz Jäncke und KMU-Unternehmer Reto Schmid zum Thema «Innovativ und intelligent in die Zukunft».

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz ist seit über einem Vierteljahrhundert der zentrale Treffpunkt für Entscheidungspersonen aus der Südostschweiz. Jedes Jahr treffen sich mehrere hundert Gäste, um über aktuelle Chancen und Herausforderungen für die Region zu diskutieren. Hochkarätige Referentinnen und Referenten sowie einzigartige Netzwerkmöglichkeiten verwandeln den Anlass zum wichtigsten Treffpunkt von Wirtschaft, Politik und Wissenschaft in der Südostschweiz.

Das 26. Wirtschaftsforum Südostschweiz findet am Dienstag, 27. August, in der Stadthalle Chur statt und steht unter dem Motto «Innovativ und intelligent in die Zukunft». Namhafte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft werden dabei über zukunftsweisende Innovationen und moderne Technologien für eine nachhaltige Entwicklung sprechen.

Auf Innovationen setzen

Das Programm bietet eine Reihe von hochkarätigen und schweizweit bekannten Entscheidungsträgern und Führungspersönlichkeiten. Nach der Begrüssung durch Moderatorin Mona Vetsch spricht die Multi-Verwaltungsrätin und ehemalige Bundesrätin Doris Leuthard über die Herausforderungen der Schweiz in der globalen Welt. Leuthard gehört zu den bekanntesten Entscheidungsträgerinnen der Schweiz. Sie ist unter anderem Vizepräsidentin des Verwaltungsrates von Coop sowie Verwaltungsrätin bei Stadler Rail und Transgourmet.

Anschliessend gibt Rudolf Minsch, Chefökonom von Economiesuisse, einen Überblick über die aktuelle Konjunkturlage in der Südostschweiz. Der Bündner Ökonom wird insbesondere aufzeigen, wie sich die globalen Entwicklungen auf die Unternehmen in der Region auswirken werden. Besonders relevant sind diese Einschätzungen für den Tourismusstandort. Klaus Tschütscher, Verwaltungsratspräsident des Grand Resort Bad Ragaz, und Flavio Petraglio, CEO der San Bernardino Swiss Alps, geben einen Einblick in ihre Investitionspläne und Innovationsstrategien, um auch in einem herausfordernden Umfeld weiterhin wettbewerbsfähig zu bleiben. Zum Schluss des ersten Programmteils zeigt, Inhaber des Familienunternehmens «La Conditoria» in Sedrun, wie er aus einer gefährdeten Dorfbäckerei ein schweizweit etabliertes Foodmarke gemacht hat.

Wie KI unser Denken verändert

Nach der Erfrischungspause wird Martin Haas, Geschäftsleitungsmitglied von Microsoft Schweiz, das Potenzial von Künstlicher Intelligenz erklären. Der KI-Experte wird anhand konkreter Beispiele aufzeigen, wie KMU und Grossfirmen ihre Produktivität und Effizienz steigern können. Wie Innovationen aus Graubünden den Weltmarkt erobern, weiss Urs Hartmann. Der CEO von Integra Biosciences wird dem Publikum vermitteln, warum das Unternehmen auf den Standort in Zizers setzt, um ganz Europa und weite Teile Asiens mit Pipetten und Laborprodukten zu beliefern.

Zum Abschluss der Veranstaltung nimmt der Neurowissenschaftler Lutz Jäncke das Publikum mit auf eine faszinierende Reise durch die Hirnforschung. Er zeigt auf verständliche und unterhaltsame Weise, wie das Hirn unser Denken, Handeln und Fühlen beeinflusst und wird die Frage beantworten, ob denn unser Hirn überhaupt in der Lage ist, vernünftige Entscheidungen zu treffen.

Kulinarische Überraschungen

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz bietet attraktive Möglichkeiten, damit sich die Gäste vernetzen und austauschen können. In der Erfrischungspause werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer kulinarisch mit handgemachten Glacé-Kreationen verwöhnt. Beim abschliessenden Networking-Apéro warten Spezialitäten von Spitzenkoch Niklas Oberhofer auf die Gäste.

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz wird von zahlreichen Partnern und Organisationen getragen. Hauptpartner sind GKB, ÖKK und Domenig. Wissenspartner sind die Fachhochschule Graubünden, die ibW Höhere Fachschule Südostschweiz und die Universität Liechtenstein. Die Veranstalter erwarten mehrere hundert Gäste am diesjährigen Wirtschaftsforum Südostschweiz.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter www.wifo-suedostschweiz.ch. Mitglieder des Bündner Gewerbeverbands profitieren von ermässigten Konditionen.