XPERTsuisse AG wählt OBT CEO Thomas Züger in den VR sowie in den Vorstandsausschuss

St.Gallen – Der schweizweite Expertenverband für Wirtschaftsprüfung, Steuern und Treuhand EXPERTsuisse AG hat OBT CEO Thomas Züger an seiner diesjährigen Generalversammlung in den Verwaltungsrat sowie in den Vorstandsausschuss gewählt. Der Vorstandsausschuss entspricht dem Verwaltungsrat und hat die strategische Oberleitung des Berufsverbands inne.

Als langjähriges EXPERTsuisse-Vorstandsmitglied hat er die Interessen der Branche schon seit längerem aktiv mitgestaltet. In seiner neuen Rolle kann er dies nun noch gewichtiger tun. Seine Wahl zeigt, dass die fundierte Expertise von OBT in der Branche sehr geschätzt wird. So nehmen neben Thomas Züger verschiedene Spezialistinnen und Spezialisten von OBT auch in diversen Regionalsektionen sowie in der Standeskommission von EXPERTsuisse Einsitz.

Wir danken Thomas Züger für seinen tatkräftigen Einsatz, den er neben dem täglichen Geschäft als OBT Partner und CEO leistet, und wünschen ihm viel Freude bei der neuen Aufgabe. Thomas Züger übernimmt damit weiterhin nicht nur für die OBT AG und deren Tochtergesellschaften Verantwortung, sondern auch schweizweit gegenüber Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. (OBT/mc/ps)