Zur Rose verstärkt Unternehmensleitung mit Bernd Gschaider

Frauenfeld – Die Versandapotheke Zur Rose ernennt Bernd Gschaider zum Chief Operations Officer. In der neu geschaffenen Stelle sei der 53-jährige Deutsche für die Leitung, Steuerung und Organisation der Logistikprozesse der Gruppe zuständig, teilte Zur Rose am Montag mit.

Den Angaben zufolge war Gschaider seit 2016 für Amazon tätig, wo er zuletzt ab 2018 als „Country Director Logistics“ die Verantwortung für die „letzte Meile“ in Deutschland und Österreich innegehabt habe. Und davor sei er 18 Jahre bei der Robert Bosch GmbH in leitenden Funktionen in der Türkei, Frankreich und Deutschland tätig gewesen.

Zur Rose erachtet die Ernennung Gschaiders als wichtigen Schritt mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft. „Im Hinblick auf die weitere Integration der Logistikaktivitäten für den deutschen Markt und die geografische Expansion ist die Position des Chief Operations Officer von strategischer Bedeutung“, wird denn auch CEO Walter Oberhänsli in der Mitteilung zitiert. (awp/mc/ps)