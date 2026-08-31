Zurich eröffnete ersten Hagel Help Point in Winterthur bereits 20 Stunden nach Unwetter

Zürich – Nach dem schweren Unwetter vom Freitagmorgen, 28. August 2026, in verschiedenen Regionen der Schweiz sind bei Zurich unzählige Schadenmeldungen eingegangen. Nur 20 Stunden nach dem Ereignis eröffnet Zurich einen Hagel Help Point in Winterthur.

Der Andrang war riesig: «Zahlreiche Kundinnen und Kunden haben uns angerufen und von ihren beschädigten Fahrzeugen berichtet», sagt Martin Weber, Leiter Schaden Motorfahrzeug bei Zurich Schweiz. «Es gibt solche mit Dellen, eingeschlagenen Scheiben und abgeschlagenen Rückspiegeln bis hin zu nicht mehr fahrbaren Autos.» Zurich hat sofort reagiert und beispielsweise Abschleppdienste und Ersatzwagen organisiert.

Zudem hat die Versicherung innert 20 Stunden betroffene Kundinnen und Kunden im ersten eigens eröffneten Hagel Help Point in Winterthur (ZH) empfangen. «Vor Ort begutachten wir die Schäden und scannen mit dem Hagel-Scanner innerhalb von einer Minute das Fahrzeug. Im Anschluss besprechen wir mit den Kunden, ob und wie das Auto repariert werden kann und leiten alles in die Wege», sagt Martin Weber. «Das gesamte Auto-Gewerbe ist durch die vielen kaputten Fahrzeuge stark gefordert und die Reparaturarbeiten werden sich wohl noch über mehrere Monate hinziehen.»

Hagel Help Point Winterthur-Seuzach

Trottenstrasse 2a

8472 Seuzach

In den nächsten Tagen wird Zurich Schweiz weitere Hagel Help Points in den betroffenen Regionen eröffnen. Diese sind für den Grossraum Olten, Region Aargau/Solothurn, Bülach und weiterhin in Winterthur geplant. Zurich stellt damit für die Kundinnen und Kunden ein reibungsloses Schadenmanagement sicher.