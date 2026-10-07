Edelweiss: Ein Flugzeugsitz im Hoch-Ybrig

Wer im Hoch-Ybrig die beeindruckende Bergwelt geniessen und den Blick über die Zentralschweizer Alpen schweifen lassen möchte, kann dies ab sofort auf einem ganz speziellen Bänkli tun: einer Holzbank in Form eines Flugzeugsitzes.

Die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft Edelweiss benennt ihre Flugzeuge seit 2016 gemäss dem Motto «Wo Edelweiss zuhause ist» nach Regionen in der Schweiz, in denen die Edelweiss Blume wächst. Am 22. April 2026 wurde der erste Airbus A320neo von Edelweiss mit der Immatrikulation HB-JDB auf den Namen «Hoch-Ybrig» getauft. Mit dem Namen «Hoch-Ybrig» trägt der Airbus seither ein Stück Schweizer Bergwelt in die Welt hinaus.

Als Zeichen der Partnerschaft wurde heute im Wander- und Skigebiet Hoch-Ybrig im Kanton Schwyz ein Edelweiss Bänkli eingeweiht. Mit dabei waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Tourismusregion Einsiedeln-Ybrig-Zürichsee. Die Holzbank in Form eines Flugzeugsitzes steht in der Nähe des Restaurants Fuederegg und bietet einen schönen Blick auf die Zentralschweizer Alpen. Neben dem Bänkli weist ein Wegweiser die Richtung und Distanz zu einigen der Ferienziele aus, welche der Airbus A320neo «Hoch-Ybrig» anfliegt.

Die feierliche Einweihung des Bänklis erfolgte durch Nina Wach, Head of Brand Management & Marketing Communication bei Edelweiss, sowie Oskar Nauer, Gemeinderat Oberiberg und Verwaltungsrat Hoch-Ybrig AG. Gemeinsam weihten sie das Bänkli mit einer symbolischen Champagnerdusche ein. Für die musikalische Begleitung sorgten «diä lüpfige Chüehtriiber» mit ihren Schwyzerörgeli.

«Dass ein Edelweiss Flugzeug den Namen Hoch-Ybrig trägt, ist für unsere Region eine besondere Freude. Damit reist der Name unserer Bergwelt weit über die Schweiz hinaus. Das neue Bänkli ist ein schönes Zeichen dieser Verbindung und lädt unsere Gäste zum Verweilen und Geniessen ein», sagt Oskar Nauer.

Und Nina Wach ergänzt: «Wir möchten die Verbindung zwischen Edelweiss und dem Hoch-Ybrig mit Leben füllen. Beide Marken stehen für Schweizer Werte, für Natur, Erlebnisse und die Freude daran, neue Orte zu entdecken. Durch die Partnerschaft können wir diese Gemeinsamkeiten sichtbar machen und unseren Gästen Inspiration für ihre nächste Reise geben. Und gleichzeitig bringen wir ein Stück Edelweiss hierher – ganz konkret mit dem Bänkli und natürlich mit dem Flugzeug, das den Namen «Hoch-Ybrig» trägt.» (Edelweiss/mc/hfu)