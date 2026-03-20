Flughafen Zürich mit neuem Sommerflugplan – Namibia neu im Angebot

Zürich – Am Flughafen Zürich gilt ab dem 29. März der Sommerflugplan 2026. Neu gibt es eine Direktverbindung nach Namibia. Aufgrund der Lage im Nahen Osten schliesst der Flughafenbetreiber allerdings nicht aus, dass es noch zu Anpassungen am Flugplan kommen wird.

Insgesamt werden im Sommer 67 Linien- und Charterfluggesellschaften den Flughafen Zürich mit 212 Destinationen weltweit verbinden. Der Sommerflugplan gilt bis zum 24. Oktober, wie der der grösste Schweizer Flughafen am Freitag mitteilte.

Kuwait Airways kehrt zurück

Edelweiss nimmt per 1. Juni 2026 Windhoek, die Hauptstadt Namibias, in ihr Streckennetz auf. Zweimal wöchentlich soll die neue Destination angeflogen werden. Zudem plant nach mehr als vierzig Jahren Kuwait Airways die Rückkehr nach Zürich. Ab Juni soll die Strecke zwischen Kuwait City und Zürich dreimal wöchentlich bedient werden.

Ausserdem wird das Nordamerika-Angebot verstärkt: American Airlines fliegt ab Mai täglich zwischen Dallas und Zürich. Und mit Norwegian stösst eine neue Airline zum Flughafen Zürich. Sie verbindet Zürich zunächst zweimal wöchentlich mit Oslo, ab Ende Juni gar viermal pro Woche.

Darüber hinaus wird das bestehende Streckennetz punktuell ausgebaut. Neben zusätzlichen Langstreckenkapazitäten werden auch im Europaverkehr neue Ziele aufgenommen, Frequenzen erhöht sowie saisonale Verbindungen verlängert.

Unsicherheiten wegen Nahostlage

Der Flughafen weist darauf hin, dass die Auswirkungen des Nahostkonflikts auf den Sommerflugplan derzeit schwer abschätzbar seien. Anpassungen auf einzelnen Strecken seien daher nicht auszuschliessen. (awp/mc/pg)