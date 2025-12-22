Liom sammelt 13 Millionen Franken

Freienbach SZ – Liom Health hat den Ertrag seiner Serie A-Finanzierungsrunde um 13 Millionen Franken auf insgesamt 38 Millionen gesteigert. Der Entwickler eines nicht-invasiven Glukosemonitors hat ausserdem seine Raman-Spektroskopie-Plattform weiter verkleinert und auf eine tragbare Grösse reduziert.

Die Finanzierungsrunde wurde von bestehenden Investoren angeführt, beteiligt waren neu Red Bull Ventures, Marc Maurer (ehemaliger CEO von On Running), Melih Odemis sowie Alejo Costa Ribalta und weitere. Damit schraubt das Start-up seine Gesamtfinanzierung auf 63 Millionen Franken.

Die neuen Finanzmittel folgen auf den jüngsten Durchbruch bei der Verkleinerung der Raman-Spektroskospie-Plattform zur nicht-invasiven und kalibrierungsfreien Glukosemessung. „Unser Durchbruch in der Miniaturisierung erhöht den Lichtdurchsatz im Vergleich zu aktuellen State-of-the-Art-Lösungen erheblich – sogar um das 12-fache gegenüber tischgrossen Laborgeräten – und eröffnet damit eine bisher unerreichte Leistung, eine Batterielebensdauer von mehr als 24 Stunden, eine Grösse im Smartwatch-Format und eine skalierbare Herstellbarkeit“, wird Liom-Gründer und CEO Leon Grünstein in der Mitteilung zitiert.

Die wichtigsten technische Hindernisse für eine kalibrierungsfreie Blutzuckermessung werden so beseitigt, heisst es in der Mitteilung. Parallel unterstützt die Zusammenarbeit mit Red Bull Ventures und Marc Maurer Liom bei dem Übergang von der Forschungs- und Entwicklungsphase zur Produktentwicklung und Kommerzialisierung der tragbaren Technologie.

„Nadelfreie Glukosemessungen über ein am Handgelenk getragenes Gerät ermöglichen es uns, die Auswirkungen von Ernährung und Bewegung auf unseren Körper besser zu verstehen und somit ein gesünderes Leben zu führen. Liom ermöglicht eine breite Akzeptanz bei Verbrauchern und Sportlern im Vergleich zu den derzeitigen CGM-Geräten mit Mikronadeln», heisst es von Maurer, der sich auf Continuous Glucose Monitoring (CGM) bezieht. „Ich glaube, dass Liom das Potenzial hat, den Markt für Wearables, der durch Apple Watch, Samsung Galaxy Watch, Fitbit, Garmin, Whoop, Oura usw. geschaffen wurde, zu revolutionieren – denn dieser hat in den letzten zehn Jahren keine Innovation auf Sensorebene gesehen.» (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc)