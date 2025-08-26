moneycab moneycab Logo. Typografischer Schriftzug in blau und gelb.

Schwyz Natur & Kultur

Napulé mit neuer Pizzeria in Lachen

Napulé mit neuer Pizzeria in Lachen
Blick in die Napulé Pizzeria in Lachen. (Foto: zvg)
Von moneycab

Lachen – Napulé hat seine Präsenz rund um den Zürichsee erweitert und serviert seit dem 6. August in Lachen erstmals in der Region original neapolitanische Pizzen. Das Restaurant befindet sich an der Markstrasse 2, nur wenige Gehminuten vom Seeufer entfernt und im Zentrum der Schwyzer Gemeinde. Vom renommierten italienischen Restaurantführer Gambero Rosso mit der Höchstbewertung von drei «Spicchi» ausgezeichnet – als beste Pizzeria ausserhalb Italiens – steht Napulé für authentische Pizza-Kultur auf höchstem Niveau.

«Wir freuen uns, unsere Gäste in Lachen seit dem 6. August in der neuen Pizzeria willkommen zu heissen, Lachen ist für uns der perfekte Standort, weil hier eine lebendige Mischung aus Einheimischen, Familien und Ausflüglern zusammenkommt», erklärt Lorenzo Grenga, CEO von Napulé. «Die Nähe zum See, das vielfältige Freizeitangebot und die zentrale Lage machen den Ort zu einem beliebten Treffpunkt – und genau da wollen wir mit unserer original neapolitanischen Pizza präsent sein.»

Mit dem unverwechselbaren Mosaikofen als Herzstück und Wänden aus Tuffstein bringt Napulé ein Stück echte Italianità nach Lachen. Die Materialien stammen direkt aus Neapel und sorgen für ein Ambiente, das an die Gassen der süditalienischen Metropole erinnert. In den grosszügigen Räumlichkeiten entsteht so ein gemütliches, authentisches Flair Flair wie man es sonst nur in Napoli erlebt. (pd/mc)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Lesen Sie jetzt:
Katalonien: Region mit der besten Gastronomie der Welt
Rund hundert mit Michelin-Sternen ausgezeichnete Köche und Köche der traditionellen Küche bestätigen Katalonien als die Region mit der besten Gastronomie der Welt. (Foto: Arnau Carbonell)
2.Juli 2025 — 07:45 Uhr
Katalonien: Region mit der besten Gastronomie der Welt

Mit 62 mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants und drei Einrichtungen, die zu den besten der Welt zählen, will Katalonien seine Führungsrolle als herausragendes kulinarisches Reiseziel in Europa und der Welt ausbauen.
Kareen Vaisbrot wird neue Direktorin von Gastrosuisse
Kareen Vaisbrot wird Gastrosuisse-Direktorin. (Foto: Gastrosuisse)
12.Juni 2025 — 18:54 Uhr
Kareen Vaisbrot wird neue Direktorin von Gastrosuisse

Bern – Der Vorstand des Schweizer Arbeitgeberverbandes für Hotellerie und Restauration Gastrosuisse, hat Kareen Vaisbrot zur neuen Direktorin gewählt. Die 47-jährige Anwältin tritt ihre Stelle spätestens am 1. Dezember an. Mit ihr solle der gastgewerbliche Arbeitgeberverband strategisch auf kommende Herausforderungen ausgerichtet und das Branchen- sowie Verbandsimage gestärkt werden, schrieb Gastrosuisse am Donnerstag in einer Mitteilung. […]