Napulé mit neuer Pizzeria in Lachen

Lachen – Napulé hat seine Präsenz rund um den Zürichsee erweitert und serviert seit dem 6. August in Lachen erstmals in der Region original neapolitanische Pizzen. Das Restaurant befindet sich an der Markstrasse 2, nur wenige Gehminuten vom Seeufer entfernt und im Zentrum der Schwyzer Gemeinde. Vom renommierten italienischen Restaurantführer Gambero Rosso mit der Höchstbewertung von drei «Spicchi» ausgezeichnet – als beste Pizzeria ausserhalb Italiens – steht Napulé für authentische Pizza-Kultur auf höchstem Niveau.

«Wir freuen uns, unsere Gäste in Lachen seit dem 6. August in der neuen Pizzeria willkommen zu heissen, Lachen ist für uns der perfekte Standort, weil hier eine lebendige Mischung aus Einheimischen, Familien und Ausflüglern zusammenkommt», erklärt Lorenzo Grenga, CEO von Napulé. «Die Nähe zum See, das vielfältige Freizeitangebot und die zentrale Lage machen den Ort zu einem beliebten Treffpunkt – und genau da wollen wir mit unserer original neapolitanischen Pizza präsent sein.»

Mit dem unverwechselbaren Mosaikofen als Herzstück und Wänden aus Tuffstein bringt Napulé ein Stück echte Italianità nach Lachen. Die Materialien stammen direkt aus Neapel und sorgen für ein Ambiente, das an die Gassen der süditalienischen Metropole erinnert. In den grosszügigen Räumlichkeiten entsteht so ein gemütliches, authentisches Flair Flair wie man es sonst nur in Napoli erlebt. (pd/mc)