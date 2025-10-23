Hallenstadion Zürich produziert aus Einweggeschirr Erde

Zürich – Das Hallenstadion Zürich geht einen weiteren grossen Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Im Frühjahr 2026 wird die grösste multifunktionale Indoor-Location als erste Arena der Schweiz vollständig auf kompostierbares Einweggeschirr setzen. In Zusammenarbeit mit Bioloop und der Hallenstadion Gastronomie ersetzt das Hallenstadion sein Einweggeschirr durch vollständig kompostierbare Teller, Besteck und sogar Becher, die am Ende ihres Lebenszyklus zu fruchtbarer Erde werden. Damit reduziert sich zu verbrennender Abfall um heute geschätzt 75%.

Bei einer Zusammenkunft von grossen Menschenmengen der ökologischen Nachhaltigkeit Rechnung zu tragen, ist eine grosse Herausforderung in der heutigen Zeit. Mehrwegsysteme wurden schon früh in der Event-Branche eingeführt, doch für eine Arena mit rund 100 Events pro Jahr führen logistische Aspekte oft zu einer schlechteren Ökobilanz, wenn die Waschstrassen für die grossen Mengen nicht in unmittelbarer Nähe sind. Seit einigen Jahren setzt sich das Hallenstadion mit dem Thema auseinander und hat verschiedenste Systeme geprüft und wieder verworfen.

Im Herbst 2024 hat ein erster Kontakt zwischen dem Schweizer Startup Bioloop und dem Hallenstadion stattgefunden und das Konzept hat grosses Interesse geweckt. Die Gäste erhalten ihre Getränke und Speisen wie bisher in Einweggeschirr, welches nun künftig aus vollständig kompostierbaren Materialien besteht. Von Bechern, Besteck über Servietten und Teller, das gesamte Einweggeschirr kann in den entsprechenden Sammelbehälter entsorgt werden. Nach den Veranstaltungen werden die gesammelten Behälter gebündelt in die nächstgelegene aerobe Kompostieranlage gebracht. Mikroorganismen verarbeiten den kompostierbaren Abfall innerhalb von drei bis sechs Monaten zu nährstoffreicher Erde.

Spitzenreiter bei der Treibhausbilanz pro Becher

Die carbon-connect AG hat für Bioloop den Product Carbon Footprint verschiedener Becher berechnet. Die Life Cycle Analyse berücksichtigt alle wesentlichen Emissionsquellen über den gesamten Produktlebensweg, was die Rohmaterialien, den Herstellungsprozess, Verpackungsmaterialien, Transporte und Abfall umfasst. Sie zeigt, dass Bioloop-PLA-Becher nur 46.3 g CO₂ pro Becher verursachen. Damit schneiden sie nicht nur deutlich besser ab als die bisher verwendeten PET-Becher mit 89.1 g CO₂, sondern auch besser als Mehrwegbecher, die 53.4 g CO₂ pro Stück verursachen. PLA wird aus nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrohr oder Zuckerrüben hergestellt und ist vollständig kompostierbar. (mc/pg)