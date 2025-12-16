Stefan Vogler leitet ebs Energie ab August 2026

Schwyz – Stefan Vogler tritt bei der ebs Energie AG am 1. August 2026 sein Amt als neuer Vorsitzender der Geschäftsleitung an. Er folgt auf Hans Bless. Er hatte diese Funktion bei dem Schwyzer Energieversorger 15 Jahre lang inne.

Die ebs Energie AG hat die ausgeschriebene Stelle des Vorsitzenden der Geschäftsleitung neu besetzt. Die Wahl ist laut einer Mitteilung auf Stefan Vogler gefallen. Er wird diese Funktion am 1. August 2026 von Hans Bless übernehmen. Bless hatte dieses Amt während der vergangenen 15 Jahre inne.

Vogler ist seit Mai 2022 als Geschäftsbereichsleiter Netze bei dem Schwyzer Anbieter erneuerbarer Energien tätig. Er ist gelernter Netzelektriker mit einer Weiterbildung zum Netzelektrikmeister mit HFP. Zusätzlich verfügt er über ein Executive MBA FH. In seiner beruflichen Laufbahn war er den Angaben zufolge bei verschiedenen Energieversorgern unter anderem als Netz-, Projekt- und Vertriebsleiter tätig.

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird“, zitiert ihn ebs Energie. „Gemeinsam mit unserem engagierten Team möchte ich die Zukunft der Energieversorgung in unserer Region aktiv mitgestalten.“ (Schwyz Next/CE)