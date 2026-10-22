Swiss Edition NRP Sounding Board nimmt Anmeldungen an

Schwyz/Strengelbach AG – Das bereits vierte Swiss Edition NRP Sounding Board findet am 4. November bei der Johann Müller AG in Strengelbach statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung für eine nachhaltige Textilbranche stehen diesmal Färben und Ausrüsten. Eine Teilnahme ist digital und vor Ort möglich.

Am 4. November findet bei der Johann Müller AG in Strengelbach das vierte Swiss Edition NRP Sounding Board statt. Die Veranstaltungsreihe hat das Ziel, nachhaltige, regionale und kreislauffähige Produktionsstandards für die Schweizer Textilbranche zu schaffen und zu verbreiten, informieren die Projektverantwortlichen WE ARE ZRCL und Schwyz Next in einer Mitteilung. In der aktuellen Ausgabe wird es um Färben und Ausrüsten gehen.

Die aktuelle Ausgabe des Sounding Boards ist in zwei Teile gegliedert. Im ersten Teil von 10 bis 11 Uhr finden die Vorstellung von Projekt und Projektträger sowie ein Austausch über die laufenden Aktivitäten statt. An diesem Teil der Veranstaltung kann sowohl vor Ort als auch digital teilgenommen werden.

Der zweite Teil des Programms ist den Teilnehmenden vor Ort vorbehalten. Sie werden durch den Betrieb der auf Bleichen, Färben und Ausrüsten von Garnen und Textilien spezialisierten Johann Müller AG geführt. Im Anschluss referiert Anne-Marie Scheidegger von der Botanitex GmbH in Strengelbach über pflanzliche Färbemethoden.

Interessierte können sich ab sofort für die Teilnahme vor Ort oder digital anmelden. Die Teilnahme vor Ort ist auf maximal zehn Personen limitiert. Der Link für die digitale Teilnahme und der Bescheid über die Teilnahme vor Ort werden am 2. November verschickt.

Das Swiss Edition NRP Sounding Board ist ein Projekt der Neuen Regionalpolitik (NRP). Neben den Projektverantwortlichen WE ARE ZRCL AG und Schwyz Next sind die Isa Sallmann AG, die Johann Müller AG, die Schuler Uniformen AG sowie die Remei AG als Projektträgerinnen involviert. (Schwyz Next/CE/mc)