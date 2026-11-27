Schwyz – Die Schwyzer Kantonalbank (SZKB) ist in der aktuellen Retailbanken-Studie des Instituts für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern (HSLU) als beste Retailbank in ihrer Grössenkategorie (Bilanzsumme von CHF 12 bis 25 Milliarden) ausgezeichnet worden. Grundlage ist der 5-Jahres-Durchschnitt von 2021 bis 2025.

Die IFZ-Studie analysiert jährlich die Bilanz- und Erfolgsrechnungen von 91 Schweizer Retailbanken und bewertet diese anhand von neun zentralen Finanzkennzahlen. Im 5-Jahres-Durchschnitt von 2021 bis 2025 erreichte die SZKB in der Grössenkategorie mit einer Bilanzsumme von 12 bis 25 Milliarden Franken den ersten Rang. Im Gesamtranking der 91 untersuchten Banken belegt die SZKB den fünften Platz.

Bestätigung als verlässliche Generationenbank

Für Michel Degen, CEO der Schwyzer Kantonalbank, ist diese Auszeichnung ein bedeutender Erfolg: «Dass wir im 5-Jahres-Vergleich in unserer Grössenkategorie die beste Retailbank sind und im Gesamtranking auf Platz fünf liegen, verdanken wir dem Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie dem täglichen Engagement unserer Mitarbeitenden. Die Studie bestätigt eindrücklich unseren Weg als Generationenbank.» (SZKB/mc)

IFZ-Retailbanken-Studie