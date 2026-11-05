10 Jahre Startup Nights – letzte Ausgabe in Winterthur

Winterthur – Heute beginnen in den Eulachhallen Winterthur die zehnten Startup Nights. Die Jubiläumsausgabe eines der grössten Startup-Events der Schweiz ist die letzte in Winterthur und die erste unter dem Dach der Swiss Startup Association (SSA). Erwartet werden rund 10’000 Teilnehmende, darunter 4’000 Gründerinnen und Gründer sowie über 1’000 Investorinnen und Investoren.

Zwei Tage lang wird Winterthur zum Zentrum der Schweizer Startup-Szene. Das Motto «Make It Matter» steht für den Anspruch, mit unternehmerischem Mut und neuen Ideen nachhaltig etwas für die Gesellschaft zu bewegen. Auf dem Programm stehen Keynotes, Paneldiskussionen, Workshops und Pitching-Wettbewerbe. In einer grossen Ausstellung zeigen junge Unternehmen ihre Technologien und Geschäftsmodelle. Dort gibt es unter anderem einen autonomen Roboter zur Prüfung von Trinkwasserleitungen und einen elektrischen Antrieb zum Nachrüsten für Tourenski zu entdecken. Die Startup Nights bringen Gründerinnen und Gründer mit Investoren sowie Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zusammen.

Schweizer Erfolgsgeschichten mit internationaler Strahlkraft

Zu den Speakern gehören Gründerpersönlichkeiten, deren Unternehmen weit über die Schweiz hinaus bekannt sind. Darunter sind Tobias Rein, Mitgründer von GetYourGuide, und Tobias Reichmuth von Maximon, bekannt aus «Die Höhle der Löwen Schweiz». Sie erzählen, wie aus einer Idee ein Unternehmen wird, und erklären, was es braucht, damit Schweizer Startups international wachsen können.

Von Impact Tech bis Dual Use: Zwei Awards für neue Technologien

Zwei Awards, je CHF 10’000 Preisgeld und die Frage, welche Technologien morgen den Unterschied machen: Der Impact Tech Award zeichnet am Donnerstag, 5. November, Lösungen aus, die einen gesellschaftlichen oder ökologischen Nutzen schaffen. Beim Dual Use Tech Award am Freitag, 6. November, stehen Innovationen im Fokus, die sowohl zivil als auch im Sicherheitsbereich eingesetzt werden können.

Die nächste Generation entscheidet: 165 Schülerinnen und Schüler als Jury

Beim Impact Tech Award bewertet dieses Jahr auch eine junge Jury die Startups: 165 Schülerinnen und Schüler haben eigene Kriterien entwickelt und wählen per Abstimmung das Gewinnerteam des Youth Prize. Die Swiss Startup Association vergibt den Preis, der gemeinsam mit wirtschaftsbildung.ch entwickelt wurde. So erleben junge Menschen Unternehmertum aus nächster Nähe und entscheiden selbst, welche Innovationen sie überzeugen.

In Winterthur gross geworden, ab 2027 in Zürich auf der grossen Bühne

Winterthur ist die Heimat der Startup Nights. Hier fand 2017 die erste Ausgabe statt. Seither ist der Anlass zu einem der grössten Treffpunkte der Schweizer Startup-Szene gewachsen. Mit der Jubiläumsausgabe verabschieden sich die Startup Nights aus den Eulachhallen. Ab 2027 finden sie in der Messe Zürich statt.

«Die Startup Nights sind in Winterthur gross geworden, und darauf sind wir stolz. Ab der ersten Ausgabe war unsere Stadt der Ort, an dem sich die Schweizer Startup-Szene getroffen hat. Dass der Anlass heute mehr Platz braucht, zeigt, wie viel Kraft in dieser Szene steckt. Natürlich bedauern wir den Weggang. Gleichzeitig freuen wir uns auf ein letztes grosses Fest in den Eulachhallen.» – Stefan Fritschi, Stadtpräsident Winterthur

«Als wir die Startup Nights vor 10 Jahren gegründet haben, wollten wir Menschen zusammenbringen, die aus ihren Ideen Unternehmen machen. Seither ist der Anlass gewachsen, aber im Kern geht es noch immer um dasselbe: Gründerinnen und Gründer finden hier Investoren, Partner, Mitgründerinnen oder ihre ersten Kunden. Dieser Gedanke soll auch beim Umzug in die Messe Zürich nächstes Jahr weiter im Mittelpunkt stehen.» – Raphael Tobler, Gründer der Startup Nights und Präsident der Swiss Startup Association. (Swiss Startup Association/mc)

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