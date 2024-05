ABB übernimmt Minderheit an Cleantech-Startup Ndustrial

Zürich – ABB übernimmt eine Minderheitsbeteiligung am Cleantech-Startup Ndustrial. Das US-amerikanische Unternehmen hat eine KI-gestützte Energiemanagement-Plattform entwickelt, die den Kunden bei der Messung und Reduktion ihrer Energieintensität helfen soll.

Mit der Beteiligung werde das Digital- und Nachhaltigkeitsportfolio erweitert, teilte ABB am Dienstag mit. Die Investition ergänze das Serviceangebot von ABB um KI-gestützte vorausschauende Energiemanagementlösungen. Diese sollen bei Produktionsprozessen die Energie- und Kohlenstoffintensität reduzieren und insgesamt einen nachhaltigeren Betrieb ermöglichen.

«Unser Engagement für Nachhaltigkeit und die Unterstützung von Kunden bei der Umsetzung von Netto-Null-Emissionen sind Kernstück unseres Handelns», sagte Stuart Thompson, Leiter der Division Electrification Service von ABB. «Durch unsere Beratungsdienste etablieren wir ein Netzwerk von innovativen, agilen Partnern, um gemeinsam fortschrittliche digitale Lösungen zu entwickeln, unser Portfolio zu ergänzen und die Verfügbarkeit, Resilienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit von Energie für Kunden zu verbessern.»

Ndustrial beschäftigt rund 40 Mitarbeitende. Die Investition wurde durch ABB Ventures vorgenommen, der Risikokapitaleinheit von ABB. Finanzielle Details werden nicht bekannt gegeben.

ABB stellt die Beteiligung auf eine Ebene mit dem Erwerb eines Minderheitsanteils am Startup GridBeyond durch ABB im April 2024. Zusammen mit der jüngsten Investition in GridBeyond soll die Beteiligung an Ndustrial das Innovationsnetzwerk des ABB-Geschäftsbereichs Elektrifizierung weiter stärken.

GridBeyond stellt ebenfalls Energiemanagementlösungen auf Basis von KI und Data Science bereit. (awp/mc/ps)