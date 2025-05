FireDrone: 40’000 Franken für autonome Drohnen für extreme Umgebungen

Zürich – Feuerwehrleute und Arbeitsschutzteams haben aufgrund der extremen Hitze, des giftigen Rauchs und der strukturellen Gefahren Schwierigkeiten, Hochtemperaturumgebungen, wie brennende Gebäude oder Industrieöfen, zu überwachen und zu bewerten. Die derzeitige Drohnentechnologie kann diesen Bedingungen nicht standhalten und hinterlässt eine kritische Lücke im Echtzeit-Situationsbewusstsein.

Das Projekt FireDrone wird von den zukünftigen Mitbegründern Dr. Fabian Wiesemüller, David Häusermann und Prof. Mirko Kovac geleitet. Das Unternehmen entwickelt hitzebeständige autonome Drohnen, die in extremen Umgebungen eingesetzt werden können.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Wärmeisolierungs- und Kühltechnologien liefern die Drohnen Echtzeitdaten, wo herkömmliche Lösungen versagen. Der Markt für industrielle Sicherheits- und Brandbekämpfungsdrohnen wird auf mehr als 2 Mrd. USD geschätzt, was erhebliche Chancen für die innovative Lösung von FireDrone bietet.

Mit den Mitteln von Venture Kick werden in erster Linie Proof-of-Concept-Tests (PoC) mit einem Industriepartner an dessen Produktionsstandort unterstützt, um die Leistung der Drohne unter realen Hochtemperaturbedingungen zu validieren. Weitere Mittel werden für die Verfeinerung des Prototyps und den Ausbau von Partnerschaften in der Anfangsphase bereitgestellt. (Venture Kick/mc/hfu)

FireDrone