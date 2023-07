Alpine White nimmt 3,75 Mio Franken in in Seed Extension auf; UBS spricht 1 Mio Franken Fremdkapital

Zürich – Im Zuge der Seed Extension hat Alpine White, respektive die Cobea AG, 3,75 Mio Franken an neuen Investitionsgeldern aufnehmen können. Lead Investor ist FairVC, der kürzlich gegründete VC Fund rund um Serial-Entrepreneur Ertan Wittwer. Zudem hat die UBS 1 Mio Franken an Fremdkapital gesprochen. Mit den Geldern baut Alpine White das Service- und Produktportfolio weiter aus und bereitet den Markteintritt in Brasilien vor. Dieser wird partnerschaftlich mit dem schweizerisch-brasilianischen Dental-Unternehmen Vigodent-Coltene erfolgen.

Das frische Kapital wird vielseitig eingesetzt. So sollen in der zweiten Jahreshälfte neue Produkte lanciert werden, welche gängige Probleme im Mundraum adressieren. Zudem wird das Service-Angebot ausgebaut: «Wir planen, in Zukunft den Fokus noch stärker auf Gesundheit zu legen und verschiedene präventive Behandlungen anzubieten, um Zahnverfall entgegenzuwirken», sagt Reto Wälchli, Co-Gründer von Alpine White.

Ebenfalls investiert wird in die Digitalisierung der Customer Journey in Form einer eigenen App – eine Neuheit auf dem Gebiet. Sie wird gegen Ende Jahr lanciert und bietet Nutzern Informationen zum eigenen Mundgesundheitszustand sowie zusätzliche Diagnostik Services.

Vigodent-Coltene wird lokaler Partner in Brasilien

Nicht zuletzt werden die Gelder für den bevorstehenden Markteintritt in Brasilien verwendet. Alexander Wälchli, Co-Gründer: «Nach einigen Verzögerungen aufgrund von Regulierungen geht es diesen Herbst nun endlich los. Wir sind eine Partnerschaft mit Vigodent-Coltene, Marktführer in den Bereichen Ästhetik und Prothetik, eingegangen und stehen vor Vertragsabschluss mit grossen brasilianischen Apotheken-Ketten.» (mc/pg)