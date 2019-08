Amorana beliefert Brack.ch

Mägenwil – Brack.ch geht eine Vertriebspartnerschaft mit dem Erotik-Onlineshop Amorana.ch ein. Durch diesen Schritt erweitert der grösste unabhängige Schweizer Onlinehändler sein Angebot und das Startup erschliesst sich einen neuen Absatzkanal.

Die beiden Unternehmen bauen zusammen auf brack.ch unter «Supermarkt & Drogerie» eine neue Fachhandelskategorie namens «Lust, Liebe und Verhütung» auf. Ab sofort sind 700 Amorana-Artikel bei Brack.ch erhältlich. Die Sortimentsstruktur in ihrer Breite und Tiefe wird initial von beiden Firmen gemeinsam kuratiert. Produktbilder und –beschreibungen sind grösstenteils von Amorana übernommen und angepasst worden. Die Bluebox Shop AG (Amorana) ist für einige Marken Generalimporteur, sprich: Amorana wird auch zu einem regulären Lieferanten von brack.ch.



Das Angebot soll in den nächsten Monaten ausgeweitet werden. Bezüglich Rückgaberecht verfährt Brack.ch wie mit allen anderen Hygieneartikeln im Sortiment: Konsumentinnen und Konsumenten können Hygieneartikel in ungeöffnetem respektive versiegeltem Zustand innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware retournieren. (mc/pg)

