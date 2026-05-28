TUUS erhält 150’000 CHF von Venture Kick

Lausanne – Das Foodtech-Startup TUUS hat von Venture Kick 150’000 CHF erhalten, um eine pflanzliche Hydrogel-Plattform für die kontrollierte Freisetzung von Nährstoffen und Wirkstoffen weiterzuentwickeln. Die Technologie zielt darauf ab, eine stabilere Aufnahme und eine verbesserte Verträglichkeit in Anwendungsbereichen zu gewährleisten, die von der Sporternährung bis hin zu Arzneimitteln reichen.

Ausdauersportler verlassen sich oft auf Energiegele, die Blutzuckerspitzen, Magenbeschwerden und eine ungleichmässige Energiezufuhr verursachen. Generell haben viele orale Verabreichungssysteme für Nährstoffe und Medikamente Schwierigkeiten, eine über einen längeren Zeitraum stabile Resorption zu gewährleisten, was die Wirksamkeit und die Therapietreue beeinträchtigt und gleichzeitig die Nebenwirkungen verstärkt.

TUUS begegnet dieser Herausforderung mit HyCORE®™, einer zum Patent angemeldeten Hydrogel-Plattform, die für die gleichmässige Freisetzung von Wirkstoffen entwickelt wurde. Das System besteht vollständig aus natürlichen, pflanzlichen Materialien und ermöglicht eine anpassbare Abgabedauer, die auf unterschiedliche ernährungsphysiologische und therapeutische Bedürfnisse zugeschnitten ist, während es gleichzeitig kostengünstig im Vergleich zu herkömmlichen Verabreichungsformen bleibt. Die erste Anwendung ist ein Energiegel der nächsten Generation, das die Energieversorgung bei Ausdauersport verbessern und gleichzeitig Magen-Darm-Belastungen sowie Geschmacksermüdung reduzieren soll.

TUUS zielt zunächst auf den Energiegel-Markt ab, dessen Volumen für 2025 auf rund 1 Milliarde US-Dollar geschätzt wird, bevor das Unternehmen in die Bereiche klinische Ernährung und Diabetesmanagement expandiert, deren kombiniertes Marktpotenzial für 2025 auf rund 60 Milliarden US-Dollar geschätzt wird. Durch ein B2B-Lizenz- und Co-Entwicklungsmodell strebt das Unternehmen an, HyCORE® in die Portfolios führender Akteure im Bereich Ernährung und Gesundheitswesen zu integrieren, seine Plattform für kontrollierte Freisetzung marktübergreifend zu skalieren und das Leben von Millionen Menschen zu verbessern.

Die 150’000 CHF von Venture Kick werden zur Beschleunigung der Geschäftsentwicklung und des Teamaufbaus verwendet. TUUS wird die Gespräche mit Partnern vorantreiben, gemeinsame Entwicklungsprojekte vorbereiten und das Team sowie die Infrastruktur aufbauen, die für deren Umsetzung erforderlich sind.

Das Team unter der Leitung von CEO Tiziano Caldara und CTO Pietro Nasturzio vereint Fachwissen in den Bereichen Chemie, Materialwissenschaften, Ernährung und Arzneimittelverabreichung. TUUS wird von den Beratern Prof. Francesco Stellacci, Mark Migueis und Jérôme Michaud unterstützt, die Fachwissen aus der Wissenschaft, der Entwicklung klinischer und kommerzieller Partnerschaften sowie der Industrie einbringen.

„Venture Kick war für uns viel mehr als nur eine Finanzierung. Das Programm hat uns geholfen, unser Geschäftsmodell zu schärfen, unsere Annahmen mit erfahrenen Jurys auf Herz und Nieren zu prüfen und Glaubwürdigkeit bei Investoren und strategischen Partnern aufzubauen“, betonte Tiziano Caldara. (Venture Kick/mc/hfu)

TUUS