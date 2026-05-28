KI-Unternehmen Visium sichert sich Finanzmittel für die Expansion in Europa und den USA

Prilly – Visium hat nach acht Jahren als eigenfinanziertes Unternehmen seine erste institutionelle Finanzierungsrunde abgeschlossen. Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile 100 Mitarbeiter in ganz Europa und bietet Kunden in stark regulierten Branchen KI- und Datendienste an. Die Runde wurde gemeinsam von Columbus Venture Partners und Concentric geleitet.

Das 2018 in Lausanne gegründete Unternehmen Visium bietet KI- und Datendienstleistungen für Unternehmen in regulierten Branchen an, vor allem in den Bereichen Biowissenschaften und Spezialchemikalien. Das Unternehmen verfolgt ein duales Geschäftsmodell, das Beratung mit Softwareprodukten kombiniert, darunter ein Tool zur klinischen Dokumentation und eine Datenplattform.

Heute beschäftigt Visium europaweit 100 Mitarbeiter und hat bereits mehr als 250 KI- und Datenprojekte umgesetzt. Zu den Kunden zählen Roche, Novartis und DSM-Firmenich. Das Unternehmen hat kürzlich seine erste institutionelle Finanzierungsrunde abgeschlossen, die sich aus einer Mischung aus Risikokapital und Angel-Investitionen zusammensetzt. Die Höhe der eingeworbenen Mittel wurde nicht bekannt gegeben.

Die Finanzierungsrunde wurde gemeinsam von Columbus Venture Partners, einer 2016 gegründeten Firma mit Sitz in Valencia, die sich auf Biotechnologie und Biowissenschaften spezialisiert hat und ein Vermögen von mehr als 800 Millionen Euro verwaltet, sowie von Concentric, einem Londoner Fonds, der in Softwareunternehmen investiert, die traditionelle Branchen transformieren, geleitet.

Zu den Angel-Investoren gehören Thomas Wolf, Mitbegründer und Chief Science Officer von Hugging Face; Peter Sarlin, Gründer von Silo AI; Sam Bourton, Mitbegründer von QuantumBlack; sowie Peter Lindholm, Mitbegründer der Frontier Car Group. Visium gab bekannt, dass es die Finanzmittel für die Expansion in Europa und den Vereinigten Staaten sowie für den Ausbau seines Teams und seines Produktportfolios verwenden wird.

Alen Arslanagic, Gründer und CEO von Visium, sagt: „Bei dieser Finanzierungsrunde geht es nicht nur um Kapital. Es geht darum, uns mit Investoren und Fachleuten zusammenzuschließen, deren Arbeitsweise wir bewundern. Columbus bringt unübertroffene Erfahrung bei der Skalierung von Life-Science-Unternehmen mit, Concentric steht für eine aktivistische Partnerschaftsmentalität, die unserer Arbeitsweise mit unseren eigenen Kunden entspricht, und die Fachleute, die sich uns anschliessen, haben einige der bedeutendsten KI- und Technologieunternehmen des letzten Jahrzehnts aufgebaut.“

Im Zuge der Finanzierungsrunde berief Visium vier neue Mitglieder in seinen Vorstand: Sam Bourton, Javier Fernández, Operating Partner bei Columbus Venture, Denis Shafranik, Mitbegründer und Partner bei Concentric, sowie Urban Lankes, Vorsitzender von biGENIUS und Coople Switzerland. Zudem wurden drei Experten in den Beirat berufen, darunter Peter Sarlin sowie Jayanth Sridhar und Christiane Hamacher – zwei erfahrene Führungskräfte aus der Pharma- und Biotech-Branche. (startupticker/mc/hfu)

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