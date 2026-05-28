SMGV und smartconext schliessen strategische Kooperation

Walisellen – Die smartconext AG, Anbieterin für KI-basierte Bauprojektinformationen, und der Schweizerische Maler- und Gipserunternehmen-Verband (SMGV) gehen eine weitreichende Kooperation ein. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die rund 1’900 Mitgliedsbetriebe des SMGV aktiv bei der Digitalisierung ihrer Akquise-Prozesse zu unterstützen und ihnen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Ab sofort erhalten SMGV-Mitglieder einen privilegierten Zugang zur smartconext-Plattform. Damit profitieren sie von tagesaktuellen Bauprojektinformationen – von privaten Baugesuchen bis hin zu öffentlichen Submissionen – die exakt auf die Bedürfnisse des Maler- und Gipsergewerbes zugeschnitten sind.

smartconext bietet webbasierte Lösungen zur digitalen Auftragsakquise für die Baubranche. Mit intelligent gefilterten Projektinformationen und dem mehrfach ausgezeichneten Modul „EASYDOSSIER“ unterstützt das Unternehmen Betriebe dabei, den administrativen Aufwand zu minimieren und die Erfolgsquote bei Bewerbungen zu steigern.

Yvonne Saccomanno, Bereichsleiterin Digitalisierung sowie stellvertretende Direktorin des SMGV, betont den strategischen Wert der Kooperation: „Unsere Mitglieder stehen im täglichen Spannungsfeld zwischen handwerklicher Qualität und administrativem Zeitdruck. Die Kooperation mit smartconext ermöglicht es unseren Betrieben, die Digitalisierung als Chance zu nutzen, um Aufträge schneller zu finden und professioneller zu akquirieren. Der exklusive Mitgliederrabatt von 30 % unterstreicht unser Engagement, den Verband fit für die digitale Zukunft zu machen.“

Auch Dominik Mahn, Gründer und CEO von smartconext, sieht in der Zusammenarbeit einen Meilenstein für die Branche: „Wir machen Bauinformationen dort verfügbar, wo sie echten Mehrwert stiften. Mit dem SMGV haben wir einen starken Kooperationspartner an der Seite, der die Sprache des Handwerks spricht. Gemeinsam schaffen wir mehr Transparenz im Markt und sorgen dafür, dass Maler- und Gipserbetriebe ihre Ressourcen gezielter dort einsetzen können, wo sie gebraucht werden: auf der Baustelle.“ (smartconext/mc/hfu)

smartconext