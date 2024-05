BaseLaunch geht Partnerschaft mit AbbVie ein

Basel – Der Basler Accelerator und Inkubator BaseLaunch, der neue Biotechfirmen in ihrer Frühphase finanziert und unterstützt, hat den US-Pharmakonzern AbbVie als neuen Partner gewonnen. Dank der strategischen Partnerschaft mit BaseLaunch erhält AbbVie in Europa Zugang zu hochwertigsten Investitionsmöglichkeiten in neue Biotech-Startups. Mit dem Einsitz im Investment Board von BaseLaunch bringt AbbVie seine einzigartige Erfahrung in der Biotechindustrie und der Entwicklung von Medikamenten in den Inkubator ein.

AbbVie schliesst sich als Partner von BaseLaunch anderen hochkarätigen Unternehmen aus den Bereichen Pharma, Risikokapital und Biotechnologie an. Neben AbbVie gehören Roche, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, CSC Behring, Pureos Bioventures, CMS und Bridge Biotherapeutics zu den aktuellen Partnern von BaseLaunch. Der Basler Accelerator und Inkubator hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftlern und Unternehmerinnen beim Aufbau erfolgreicher Biotech-Unternehmen zu helfen.

Seit 2018 hat BaseLaunch 24 Biotechfirmen in der Frühphase mit Startkapital unterstützt und bei der Weiterentwicklung bis hin zur Serie-A-Finanzierung geholfen. Von den 24 Unternehmen haben zehn inzwischen insgesamt mehr als 600 Millionen US-Dollar an Kapital von Investoren eingeworben. Sechs Firmen haben bisher Produkte in der klinischen Entwicklung. Im vergangenen Jahr wurde das Unternehmen T3 Pharma, das auch von BaseLaunch unterstützt wurde, für 500 Millionen US-Dollar übernommen. Weitere vielversprechende Startups werden laufend in das Portfolio von BaseLaunch aufgenommen.

Christian Schubert, Vice President and Head of AbbVie Ventures, Cambridge, MA, sagt: «Unsere strategische Investition in BaseLaunch wird unsere Verbindungen zum europäischen Biotech-Ökosystem weiter stärken. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit dem Team von BaseLaunch, um den Fortschritt innovativer Unternehmen und Medikamente zu fördern.»

Stephan Emmerth, Director of Business Development & Operations von BaseLaunch, Basel, ergänzt: «Die Partnerschaft mit AbbVie unterstreicht die einzigartige Position der Basel Area als Europas führender Standort für Life Sciences. AbbVie wird uns als global tätiges Pharmaunternehmen mit hochwertiger Unterstützung und Beratung zur Seite stehen. Dies ist für die erfolgreiche Entwicklung unseres Portfolios innovativer Biotech-Unternehmen von entscheidender Bedeutung.»

BaseLaunch wird von Basel Area Business & Innovation, der Agentur für Standortpromotion und Innovationsförderung der Region Basel, betrieben. (mc/pg)

Über BaseLaunch

BaseLaunch ist ein in Basel ansässiger Accelerator und Inkubator, der Wissenschaftlern und Unternehmerinnen beim Aufbau erfolgreicher Biotech-Unternehmen hilft. BaseLaunch fördert die Firmen in ihrer Frühphase bis zur Finanzierung der Serie A, indem pro Unternehmen Finanzmittel von bis zu 500’000 US-Dollar bereitgestellt und alle Aspekte der Firmenentwicklung unterstützt werden. BaseLaunch arbeitet mit den Partnern AbbVie, Roche, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, CSI- Behring, Pureos Bioventures, CMS und Bridge Biotherapeutics zusammen. Die Partner zahlen in einen Pool ein, aus dem BaseLaunch die Unternehmen finanziert. Seit 2018 hat BaseLaunch 24 Unternehmen unterstützt und 10 der Portfoliounternehmen haben von Investoren insgesamt mehr als 600 Millionen US-Dollar eingeworben. Die durchschnittliche erste Finanzierungsrunde belief sich auf mehr als 28 Millionen US-Dollar pro Unternehmen. Das macht BaseLaunch zu einem führenden Inkubator in Europa. Zu den Domain- und Regionalpartnern von BaseLaunch gehören KPMG, Vossius & Partner, Alloy Therapeutics, Walder Wyss Rechtsanwälte, VISCHER, WuXi AppTec, KPBMA, Lonza, Charles River Laboratories, Schrödinger, Wuxi Biologics sowie der Tech Park Basel und der Switzerland Innovation Park Basel Area. BaseLaunch wird von Basel Area Business & Innovation, der die Agentur für Standortpromotion und Innovationsförderung der Region Basel, betrieben und finanziert.