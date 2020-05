Beetroot und Parashift bieten gemeinsam AI-basierte Lösungen für digitale Dokumentenprozesse aus der Cloud an

Sursee – Die Art, wie in Unternehmen zusammengearbeitet und kommuniziert wird, verändert sich grundlegend. Beetroot begleiten Unternehmen auf dem Weg zur Digitalisierung: mit individuellen Lösungen für die interne Kommunikation und die digitale Arbeitswelt.

Schwerpunkte bilden bei Beetroot zum einen die Strategieentwicklung und Beratung im Bereich der IT-Erneuerung. So erarbeiten die Spezialisten Digitalisierungsstrategien, erstellen IT-Assesments und evaluieren neue Anwendungen für ihre Kunden. In der Umsetzung unterstützt Beetroot durch Coaching sowie IT-Projektleitung und begleitet das Unternehmen in Change-Vorhaben.

Der zweite Bereich bildet die Organisation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Dabei steht der «Digital Workplace» im Zentrum. So dreht sich alles um die Frage, wie Mitarbeitende mit Anwendungen wie Intra- und Extranets und weiteren Kollaborations-Plattformen besser zusammenarbeiten können. Gerade in der aktuellen Situation, wo viele Unternehmen notgedrungen schneller auf den «Digital Workplace» setzen müssen, leistet Beetroot einen wichtigen Beitrag.

Dass es bei dieser Art von Digitalisierung auch immer um Dokumente und deren Datenextraktion geht, ist selbstredend:

Aufarbeitung digitaler Archive

«Parashift entwickelt Technologien, welche neue digitale Prozesse erst möglich machen, weil die Kosten für die Extraktion von verschiedenen Dokumententypen bislang schlicht zu hoch waren. Gerade bei der Aufarbeitung von digitalen Archiven hat dies grosse finanzielle und qualitative Vorteile» so Daniel Schnyder, Senior Consultant und Managing Partner bei Beetroot.

«Beetroot baute in den letzten Jahren eine beeindruckende Kompetenz hinsichtlich Erfahrung und Skills im Bereich der digitalen Transformation auf und gehört in der Schweiz zu den führenden Beratungsunternehmen. Wir freuen uns sehr, mit ihnen in Zukunft intensiver zusammen zu arbeiten» sagt Alain Veuve, Gründer und CEO von Parashift.

Fokus auf mittelständische und grössere Unternehmen

Beetroot und Parashift fokussieren sich gemeinsam in der Schweiz auf mittelständische und grössere Unternehmen. Beide gehen davon aus, dass sich die digitale Transformation in Zukunft signifikant beschleunigen wird und somit das gemeinsame Angebot einen Wettbewerbsvorteil für ihre Kunden darstellt. (Beetroot/mc/hfu)