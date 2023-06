Beyond Gravity und SpaceFounders fördern Startups künftig gemeinsam

Zürich – SpaceFounders und Beyond Gravity, das Raumfahrtunternehmen der RUAG, schliessen sich zusammen, um innovative Startups zu unterstützen. Beide Organisationen haben beschlossen, in Zukunft bei ihren Startup-Programmen zu kooperieren. Dies betrifft sowohl die Auswahl der Startups als auch den Austausch innerhalb der Programme. SpaceFounders und Beyond Gravity bieten beide etablierte, massgeschneiderte Startup-Programme für junge Unternehmen aus dem Raumfahrtumfeld an.

Beyond Gravity, ein weltweit führender Zulieferer der Raumfahrtindustrie und das grösste Schweizer Raumfahrtunternehmen, und SpaceFounders, das Go-to-Start-up-Programm der französischen Raumfahrtagentur CNES, der Universität der Bundeswehr und der italienischen Raumfahrtagentur ASI, werden in Zukunft enger zusammenarbeiten und einen intensiven Austausch in ihren beiden Startup-Programmen suchen.

Zu diesem Zweck haben beide Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet, die die Verbindung und den aktiven Austausch innerhalb der einzelnen Module der beiden Programme stärkt. Darüber hinaus werden die beiden Organisationen auch bei der Bewertung und Auswahl der Startups intensiv zusammenarbeiten. Der enge Austausch mit führenden Industrieunternehmen aus dem Raumfahrtsektor wird den jungen Unternehmen auch praktische Vorteile bringen – sei es bei der Entwicklung, der Erprobung oder dem Marktzugang. (mc/pg)

Beyond Gravity

SpaceFounders