Cradle: 24 Mio Dollar in der Serie A und Partnerschaften mit Branchenführern

Zürich – Cradle, das Biotech-Startup, das generative KI einsetzt, um Wissenschaftlern beim Design und der Entwicklung von Proteinen zu helfen, hat eine Serie-A-Finanzierung in Höhe von 24 Mio US-Dollar erhalten, angeführt von Index Ventures mit Beteiligung von Kindred Capital. Führende Angel-Investoren haben sich ebenfalls an der Runde beteiligt, darunter Chris Gibson, Mitbegründer und CEO von Recursion, und Tom Glocer, ehemaliger CEO von Thomson Reuters und Lead Director bei Merck. Mit der aktuellen Finanzierung hat Cradle bis heute insgesamt 33 Mio Dollar aufgenommen.

Seit dem Ausstieg aus dem Stealth-Modus im Jahr 2022 hat Cradle eine starke Nachfrage nach seiner KI-Technologie für die Biologie verzeichnet und die Effektivität seiner Plattform bei der signifikanten Reduzierung von Zeit und Kosten für Forschung und Entwicklung beim Design eines proteinbasierten Produkts nachgewiesen.

Beschleunigung des Designs und der Optimierung von Proteinen

Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr bereits neun führende Industriepartner an Bord geholt, darunter Janssen Research & Development, Novozymes und Twist Bioscience. Cradle arbeitet derzeit an mehr als 12 Forschungs- und Entwicklungsprojekten, die sich auf die Entwicklung eines breiten Spektrums von Proteinen konzentrieren, darunter Enzyme, Impfstoffe, Peptide und Antikörper, die ein breites Spektrum an gewünschten Proteineigenschaften aufweisen, wie Stabilität, Expression, Aktivität, Bindungsaffinität und Spezifität.

Die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Technologie von Cradle das Design und die Optimierung von Proteinen mit weniger und erfolgreicheren Experimenten drastisch beschleunigen kann. Die meisten Projekte kommen mit der Cradle-Plattform doppelt so schnell voran wie mit branchenüblichen Benchmarks. Die Technologie von Cradle erhöht auch die Erfolgschancen spezifischer F&E-Programme, da die generativen KI-Fähigkeiten von Cradle in der Lage sind, Lösungen für Protein-Engineering-Herausforderungen zu finden, die Menschen mit den bestehenden Tools nicht finden können.

Diese Fortschritte stellen in der Praxis einen erheblichen Gewinn für die Forschung und Entwicklung biologischer Produkte dar, ein Prozess, der in der Vergangenheit extrem kostspielig und zeitaufwendig war. So geben Biopharmaunternehmen im Durchschnitt 22 Millionen Dollar und 42 Monate für Forschung und Entwicklung aus, um ein einziges potenzielles Produkt für die klinische Prüfung vorzubereiten, wobei nur etwa 35 % der Programme überhaupt in die klinische Prüfung eintreten.

Die Fortschritte von Cradle seit der Seed-Finanzierungsrunde im November 2022 zeigen, dass das Unternehmen in der Lage ist, seine Gründungsmission zu erfüllen: das Potenzial biobasierter Produkte freizusetzen, indem es Wissenschaftlern und Experimentatoren ermöglicht, Proteine einfacher, schneller und kostengünstiger zu entwickeln, die in neuen Therapeutika oder zur Herstellung fast aller Produkte verwendet werden können.

Einsatz generativer KI zur Entwicklung von Produkten für die Gesundheit der Menschen und des Planeten

Mit Hilfe der Biologie lässt sich eine Vielzahl von Produkten in den unterschiedlichsten Branchen herstellen: von Arzneimitteln oder nachhaltigen Alternativen zu Lebensmitteln bis hin zu Waschmitteln und Kunststoffen, die ohne Petrochemikalien hergestellt werden, Rohstoffen für Kleidung oder Elektronik oder sogar komplexeren Produkten wie Enzymen, die Kunststoffe und andere Schadstoffe oder Emissionen abbauen können.

Cradle hat eine einfach zu bedienende, webbasierte Software entwickelt, die jedes Team von Wissenschaftlern und Experimentatoren ohne die Hilfe eines Bioinformatikers oder Ingenieurs für maschinelles Lernen nutzen kann. Die Software hilft dabei, die traditionellen Datenblockaden zu überwinden, die Biotechnologieunternehmen vor die Herausforderung stellen, ihre Daten für den Einsatz generativer KI- und ML-Tools zur Beschleunigung von F&E-Pipelines bereitzustellen. Die proprietären generativen KI-Modelle von Cradle wurden auf Milliarden von Proteinsequenzen sowie auf Daten trainiert, die im eigenen Nasslabor erzeugt wurden.

Investitionen in Wachstum, Produktentwicklung und zusätzliche Forschungskapazitäten

Cradle wird seine Series-A-Finanzierung nutzen, um sein Wachstum zu beschleunigen, sein erstklassiges Team für maschinelles Lernen und Biotechnologie zu erweitern und weiter in seine Produktentwicklung und Vertriebskapazitäten zu investieren.

Das Cradle-Team besteht derzeit aus 20 Mitarbeitern, die sich auf Delft (Niederlande) und Zürich (Schweiz) verteilen, und soll bis 2024 erweitert werden. Das Unternehmen plant außerdem den Ausbau zusätzlicher Labor- und Entwicklungseinrichtungen in Amsterdam, um die Kapazitäten zu erhöhen, die Forschung zu beschleunigen und mehr Daten zu generieren, die für das Training von KI-Modellen verwendet werden können.

Das Unternehmen wird auch seine Plattform weiterentwickeln, um der wachsenden Nachfrage nach mehr Kunden gerecht zu werden und die Benutzerfreundlichkeit weiter zu verbessern, um sicherzustellen, dass die Plattform auch für Wissenschaftler und Experimentatoren ohne Erfahrung im Bereich des maschinellen Lernens intuitiv und zugänglich ist.

Stef van Grieken, CEO und Mitbegründer von Cradle, kommentierte:

«Biologische Produkte sind eines der wichtigsten Instrumente, die wir einsetzen können, um die Gesundheitsergebnisse zu verbessern und die Umweltauswirkungen des menschlichen Konsums zu verringern. Indem wir generative KI und maschinelles Lernen einsetzen, um Biologen dabei zu helfen, Proteine schneller und effizienter zu entwerfen und zu optimieren, können wir Forschungs- und Entwicklungsteams dabei helfen, schneller zu innovieren, weniger Geld auszugeben und letztlich erfolgreicher neue Produkte zu entwickeln. Im letzten Jahr haben wir uns darauf konzentriert, zu zeigen, dass unsere Technologie aussagekräftige Ergebnisse liefern kann, und Partnerschaften mit einer Reihe von echten Branchenführern initiiert. Wir sind begeistert von den bisherigen Fortschritten und freuen uns, dass wir unsere Serie A abgeschlossen haben, die uns alles gibt, was wir brauchen, um auf dieser Dynamik aufzubauen, unser Wachstum zu beschleunigen und mehr Kunden für unsere Plattform zu gewinnen.»

Cradle arbeitet eng mit den Index Ventures-Partnern Sofia Dolfe und Carlos Gonzalez-Cadenas zusammen. Dolfe kommentierte die Nachricht:

«Die Anwendung von KI in der Biologie wird transformativ sein und dazu beitragen, einige der größten Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und Klima zu lösen. Die ersten Ergebnisse von Projekten, die von Unternehmen mit einigen der größten Forschungs- und Entwicklungsbudgets weltweit durchgeführt wurden, zeigen, dass die Technologie von Cradle das Innovationstempo in einem Bereich, der die Art und Weise, wie wir vieles von dem, was wir konsumieren, produzieren, umgestalten wird, bereits drastisch beschleunigt. Das Team hat die Möglichkeiten seiner Plattform weiterhin rasch erweitert, um der großen Nachfrage der Kunden gerecht zu werden. Es ist spannend zu sehen, wie Wissenschaftler Cradle nutzen, um neue Proteine zu entwerfen und diesen aufstrebenden Bereich der Programmierbiologie voranzubringen.» (Cradle/mc/hfu)

Cradle