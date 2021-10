CURE Finance schliesst erste Finanzierungsrunde erfolgreich ab

Berlin – CURE Finance kann sich in einer ersten Finanzierungsrunde einen Betrag in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. Euro sichern. Zu den Investoren gehören u. a. VR Ventures/Redstone, zwei Family Offices aus der Schweiz und Österreich, namhafte Angels sowie diverse Ärzte und Zahnärzte.

CURE Finance steht kurz vor dem Launch eines integrierten Business-Bankings für Heilberufe. Ziel ist, den finanziellen Praxisalltag von Ärzten und Zahnärzten spürbar zu vereinfachen und die heute noch stark manuellen Finanzprozesse in einer digitalen Lösung auf der CURE Plattform zusammenzuführen.

Damit verbindet und simplifiziert CURE Finance zwei Märkte – Health und Finance. Denn parallel zur Entwicklung neuer digitaler Diagnose- und Behandlungsmöglich-keiten muss sich auch der Zugang zu spezifischen Finanzinformationen für Heilberufe deutlich verbessern. CURE Finance erlaubt es, ambulante medizinische Einrichtungen betriebswirtschaftlich transparenter und effizienter zu führen – dies auch um die ökonomische Lücke zur klinischen Versorgung zu schliessen.

Martin Buhl, CEO von CURE Finance: „Bei traditionellen Banken stehen noch zu oft generische Bankprodukte im Mittelpunkt. Geschäftskonten, die weder Zugang zu aufbereiteten Unternehmenskennzahlen noch einen Kontext zur jeweiligen, individuellen Finanzlage bieten. Wir sind überzeugt, dass sich Business-Banking von morgen zunehmend vertikalisieren und individualisieren muss. Unser Banking-Ansatz richtet sich an den Prozessen der Kunden aus und bietet integrierte Lösungen. Mit CURE wollen wir ein auf die Bedürfnisse von Ärzten und Zahnärzten zugeschnittenes Konto anbieten, welches die individuelle wirtschaftliche Situation in der Praxis berücksichtigt.“

Timo Fleig, VR-Ventures Partner: „CURE bietet mit einer spezifischen auf Heilberufe ausgerichteten Lösung ein attraktives NEO-Banking Vertical. Das erfahrene Gründer-team hat uns in dieser frühen Projektphase voll überzeugt und wir glauben an einen erfolgreichen Markteintritt der CURE Plattform.

Als „Finanzbegleiter für Heilberufe” entwickelt CURE Finance derzeit eine daten-getriebene all-in-one Plattform für Banking, Controlling, Buchhaltung und Steuern. CURE Finance stellt dabei zusätzlich Funktionen für effizientes Praxismanagement und Schnittstellen zu verschiedenen Partnern im Ökosystem her. Eine direkte Ver-knüpfung zu den in der Arzt-/Zahnarztpraxis verwendeten bestehenden Systemen und Daten erlaubt dabei eine transparente und umfassende Sicht auf alle Finanzkenn-zahlen in Echtzeit. Zusätzlich setzt CURE Finance diese Datenpunkte in einen Kontext und hilft Ärzten und Zahnärzten dabei, die individuelle Finanzsituation der Praxis besser zu verstehen und smartere Finanzentscheidungen zu treffen. So können mögliche finanzielle Engpässe frühzeitig identifiziert und ein Echtzeit-Überblick über Liquidität oder auch Steuern gewährt werden.

CURE Finance ermöglicht es Praxisinhabern, ihre bestehenden Bankkonten und weiterführend auch laufende Praxissysteme innerhalb weniger Minuten anzubinden. Ein aufwendiger Kontowechsel ist nicht erforderlich.

Mit den Mitteln der ersten Finanzierungsrunde kann CURE Finance die Produkt- und Marktentwicklung noch schneller vorantreiben, um so die Vision vom intelligenten Banking für Heilberufe zu verwirklichen. Für Ende 2021 ist der Launch des CURE Dashboards geplant – einem SaaS-basierten Finanzlayer zwischen Hausbankkonto und Praxis – der den finanziellen Praxisalltag niedergelassener Ärzte und Zahnärzte erleichtern wird. Ein exklusiv auf die Bedürfnisse von Heilberufen zugeschnittenes Geschäftskonto sowie Kreditkarte und Finanzierungslösungen für Praxisgründung und Expansion sind für das erste Halbjahr 2022 geplant.

Bis zum Livegang können sich interessierte Praxisinhaber in einer Produkt-Demo (unter www.cure.finance) einen ersten Eindruck vom CURE Banking verschaffen und schon jetzt für den Start voranmelden.

Bereits live ist der CURE Marktplatz für Heilberufe-Berater und die CURE Finanz-Community – einem sozialen Netzwerk, in welchem sich Heilberufler zu Themen rund um private und Praxisfinanzen wie Abrechnung, Gründung, Optimierung, Finanzierung oder Recht und Steuern austauschen und Expertenmeinungen einholen können. Darüber hinaus können Community-Mitglieder unter www.cure.finance/community ihre Ideen einbringen, um gemeinsam mit CURE Finance die Zukunft des Bankings für Heilberufe zu entwickeln. (CURE Finance/mc/ps)

Über CURE Finance:

CURE Finance wurde Ende 2020 mit dem Ziel gegründet, Heilberuflern mehr Klarheit und Einfachheit bei ihrem Finanzmanagement und bei der Verwaltung ihrer Praxisfinanzen zu ermöglichen. Kernstück ist ein smarter Finanzlayer zwischen Hausbank und Praxis. Die CURE Finance Open Banking Plattform integriert sich nahtlos in die Prozesse der medizinischen Praxis und unterstützt Heilberufler, betriebswirtschaftliche Prozesse transparenter zu machen und bessere Finanzentscheidungen zu treffen. CURE Finance geht dabei weiter als traditionelle Banken und bietet nicht nur digitales Banking, sondern stellt auch integrierte Lösungen für Buchhaltung, Controlling und Steuern zur Verfügung. Der Launch der Plattform ist für Ende Q4/2021 geplant. Das Management Gründerteam um Cassie Kübitz-Whiteley, Martin Buhl, Stefan Weiss und Wolfgang Strobel bringen mehrere Jahrzehnte Erfahrungen im Aufbau von Fintech Unternehmen und Banking mit wie PayPal Deutschland, Fidor Bank, HVB, UniCredit, Hauck & Aufhäuser und Deutsche Apotheker- und Ärztebank.

Über VR Ventures:

Das Fondsmanagement von VR Ventures und das VC-Unternehmen Redstone arbeiten als ein Team zusammen. Mit dem Venture-Capital Fonds VR Ventures verfolgen die Experten auf ihrem Gebiet den gemeinsamen Ansatz, einen Innovationstreiber in der Finanzbranche bereitzustellen. VR Ventures investiert in Early-Stage-Startups im europäischen FinTech- und PropTech-Bereich sowie in innovative digitale Lösungen für kleine und mittel-ständische Unternehmen. Viele der Investoren von VR Ventures sind Teil der Volksbanken-Gruppe. VR Ventures nutzt dieses einzigartige Netzwerk und Know-how, um seine Portfoliounternehmen nicht nur finanziell, sondern auch fachlich zu unterstützen.