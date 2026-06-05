Dealflow.eu startet seine Matchmaking-Plattform für Unternehmen und Startups

Lissabon – Dealflow.eu hat matchmaking.dealflow.eu gestartet, eine Plattform, auf der grosse Unternehmen Innovations- und Beschaffungsherausforderungen veröffentlichen und Bewerbungen von den innovativsten Startups Europas erhalten können. Die Plattform macht das, was Dealflow.eu seit Jahren persönlich leistet, das ganze Jahr über verfügbar: Sie verbindet Unternehmen mit geprüften, hochmodernen Startups, die in der Lage sind, echte Pilotprojekte und Beschaffungsaufträge zu liefern.

In den letzten zwei Jahren hat Dealflow.eu mehr als 35 Corporate Innovation Days mit führenden europäischen multinationalen Unternehmen wie P&G, ABB, Philips, Galp, Thales und Engie organisiert. Im Durchschnitt haben 20 % der Startups, die sich bei den Unternehmenskunden von Dealflow.eu vorgestellt haben, Pilot- und Partnerschaftsverträge abgeschlossen, bei durchschnittlich 70 Startup-Bewerbungen pro Veranstaltung. Die neue Plattform erweitert dieses bewährte Modell auf ein digitales Format, das rund um die Uhr verfügbar ist.

Das Herzstück der Plattform ist ein Verzeichnis von über 7.500 EU-finanzierten Startups, die im Rahmen von Programmen wie dem Europäischen Innovationsrat und „Horizon Europe“ wettbewerbsorientierte Fördermittel erhalten haben, was bedeutet, dass jedes einzelne unabhängig auf die Stärke seiner Technologie hin bewertet wurde. Startups ausserhalb des EU-Förderökosystems können sich ebenfalls bewerben, vorbehaltlich des Überprüfungsverfahrens von Dealflow.eu. Für Unternehmen hat jedes Startup auf der Plattform bereits eine Glaubwürdigkeitshürde genommen, die ein typischer unaufgeforderter Pitch nicht genommen hat.

Unternehmen veröffentlichen Innovationsherausforderungen und erhalten Bewerbungen von Startups, die ihrem Anforderungsprofil entsprechen. Die gesamte Pipeline wird über ein integriertes Backend verwaltet. Für jede veröffentlichte Herausforderung – deren Veröffentlichung kostenlos ist – sucht das Dealflow.eu-Team zudem aktiv nach relevanten Startups aus seinem Netzwerk, die sich bewerben können. Unternehmen können die Startup-Datenbank nach Branche, Region, Stichwort und weiteren Kriterien durchsuchen und direkt Pitch-Decks von relevanten Startups anfordern. So entsteht ein zweiseitiges Modell: Innovationsherausforderungen, die Startups anziehen, kombiniert mit proaktiver Suche und Kontaktaufnahme zu Zielunternehmen.

Start-ups können alle offenen Unternehmensherausforderungen durchsuchen, sich auf diejenigen bewerben, die zu ihrer Lösung passen, und den Status jeder Bewerbung an einem Ort verfolgen.

„Diese Plattform ist der logische nächste Schritt für ein Ökosystem, das uns laut und deutlich signalisiert hat, dass die Verbindung zwischen grossen Unternehmen und innovativen Startups schneller, transparenter und stets verfügbar sein muss“, sagte Thijs Povel, Gründer und CEO von Dealflow.eu. „Wir haben Jahre damit verbracht, das Vertrauen beider Seiten aufzubauen: der Innovationsteams bei Europas grössten Unternehmen und der Tausenden von EU-finanzierten Startups, die an Technologien arbeiten, die Europa braucht. Die Plattform bringt nun beide Seiten an jedem Tag des Jahres an einen Tisch.“

„Unsere persönlichen Corporate Innovation Days haben ein bewährtes Format: klar definierte Herausforderungen, sorgfältig ausgewählte Startups und ein Networking-Konzept, das speziell auf Entscheidungsträger zugeschnitten ist“, fügt Merel Kraaijenbrink, COO bei Dealflow.eu, hinzu. „Was wir online aufgebaut haben, bewahrt diese Qualität. Jede Herausforderung ist strukturiert, jede Startup-Bewerbung wird geprüft, und unser Team sucht weiterhin aktiv nach den besten Übereinstimmungen für jedes teilnehmende Unternehmen. Unternehmen erhalten einen kuratierten Trichter, keine Flut von unaufgeforderten Pitches.“

Die Plattform ist die neueste Ergänzung der Dealflow.eu-Suite von Matchmaking-Dienstleistungen für Unternehmen und Start-ups, die Präsenzveranstaltungen, kuratiertes Scouting und Beratungsleistungen für Unternehmensinnovationsteams in ganz Europa umfasst.

Unternehmen und Startups können sich unter matchmaking.dealflow.eu registrieren. Für Unternehmen und Startups stehen Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Verfügung. (Dealflow/mc/hfu)

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