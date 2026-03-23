Der HSG START Accelerator lanciert den zweiten Batch am STARTSummit 2026

St. Gallen – Der HSG START Accelerator hat im Rahmen des START Summit 2026 seinen zweiten Batch offiziell gestartet. Die acht Deeptech Startups wurden am ersten Konferenztag im St. Galler Ökosystem willkommen geheissen.

Die nächsten DeepTech Champions der Alpinen Innovations Achse

In der Woche des START Summit startete die zweite Durchführung des HSG START Accelerator Förderprogramms. Dieses Mal nehmen acht Startups aus den Bereichen Robotik, HealthTech, ClimateTech, künstliche Intelligenz und Hardware teil. Die ausgewählten Startups – Aithon Robotics, ExoSphere, FireDrone, GoNeon, Lightlink Instruments, NoxBlanc, Optohive und SurfAce CleanTech – wurden während des Get-togethers offiziell vorgestellt.

Die Teams werden in den kommenden Monaten durch ein strukturiertes Programm begleitet, das Mentoring, Netzwerkzugang sowie Unterstützung bei der Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle umfasst. Den Abschluss des Programms bildet der Demo Day am 12. Mai 2026, an dem die Startups ihren finalen Pitch präsentieren. (HSG/mc/hfu)