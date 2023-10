«Die Höhle der Löwen Schweiz»: Neue Staffel und neue Investoren

Zürich – Ab dem 31. Oktober strahlt der Privatsender 3+ die fünfte Staffel von «Die Höhle der Löwen Schweiz» aus. Mit dem erfolgreichen Hautarzt und Unternehmer Felix Bertram und der KI-Unternehmerin Nicole Büttner-Thiel sind in der neuen Staffel als weiter Investoren mit an Bord. 42 Startups hoffen auf einen Deal, in sieben Folgen geben sie ab Ende Oktober jeden Dienstagabend auf 3+ alles, um ihn zu bekommen.

Im Kampf um ein Investment muss es den Jungunternehmen gelingen, die Investorinnen und Investoren von ihren Ideen zu überzeugen: Business-Apartment-Pionierin Anja Graf, Tech-Unternehmerin Bettina Hein, Onlinehandel-Experte und brack.ch-Gründer Roland Brack, Nachhaltigkeitsunternehmer Tobias Reichmuth, Amorana-Mitgründer und CEO Lukas Speiser, Investmentfirma-Inhaber Jürg Schwarzenbach – sowie neu Facharzt für Dermatologie und Venerologie und TedX-Speaker Felix Bertram sowie KI-Unternehmerin Nicole Büttner-Thiel. Sie sind die Löwinnen und Löwen. In ihre Höhle wagen sich 42 Startups aus den verschiedensten Branchen. So zum Beispiel:

Nikin: Die nachhaltige Kleidermarke aus Lenzburg (AG) lässt pro verkauftes Produkt einen Baum pflanzen. Das Schweizer Unternehmen, das bereits hohe Bekanntheit geniesst, wagt in der Höhle der Löwen einen nächsten Business-Schritt.



Skimover: Für alle, die gern mit dem ÖV-Skifahren gehen: Das Startup aus Rheinau (ZH) macht das Tragen von Skiern überflüssig – dank einer kleinen Transporthilfe auf Rädern.

Hera Organics: Zwei Jungunternehmerinnen aus Merlischachen (SZ) haben es sich zur Aufgabe gemacht, Binden und Tampons durch natürlich abbaubare Menstruationsschwämme zu ersetzen.

Wedgram: In St. Gallen entwickelt, ist Wedgram die erste Hochzeits-Social-Media-App, die Hochzeitsanbieter und Paare matcht.

Madame Sum: Das Startup aus Dübendorf liefert hochwertige Dumplings tiefgekühlt nach Hause: kreative Geschmacksrichtungen, made in Switzerland.

Sashay: Schuhe aus Äpfeln – eine Thalwilerin machts möglich: Die Partnerin von Ex-Botschafter Thomas Borer lässt stylische Schuhe aus Apfelleder produzieren. (mc/pg)

Die Höhle der Löwen